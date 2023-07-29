聯合報社論／賴侯的競選語言，意外帶來國安震撼教育

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅一再強調，不會對我總統候選人選邊站或打分數；但每當外媒報導美方對我總統候選人有不同意見時，總是引發熱議。先有侯友宜的「恢復四個月兵役說」，後有賴清德的「台灣總統入白宮說」，都讓藍綠兩黨大為緊張，必須一再澄清，以免因美方態度而影響選情。

「恢復四個月兵役說」原是媒體人趙少康所提，認為此說有助爭取年輕選票。侯友宜後來在趙少康的專訪中，說出「確定兩岸穩定，就恢復四個月兵役」，當然是對內宣傳策略。未料，此說與美方期待台灣能有效強化自我防衛的目標相左，逼得侯友宜次日不得不澄清其立場。

賴清德的「台灣總統進白宮說」踩到華府紅線，更大出民進黨意料。早在年初，外媒報導華府對賴清德的台獨立場存有疑慮，賴清德已極力自我表白，絕對避免任何涉及台獨之字眼，他甚至批評在野黨不應有「疑美論」。賴清德向美方表態之殷切，堪稱歷屆總統候選人所僅見。儘管如此積極自我約束，但賴清德在宜蘭選舉場合的一句談話，卻成為美方「疑賴」的標靶，並特別選在賴清德即將過境美國前夕要求釐清。這真是天外飛來的一箭。

賴清德說出「台灣總統可以走進白宮，我們所追求的目標就達成了」，一則流露出他「務實台獨工作者」的初衷，二則表達與美方建立官方關係的願望；他完全沒料到，這樣的說法會踢到鐵板。事實上，以最寬鬆的標準看，此一表達已跨越美國「一個中國政策」的範疇，踩踏了美台關係紅線。當時，賴清德出訪的先遣人員正在美國安排過境行程，原希望取得高規格接待，以便當成選舉大內宣的資本；豈料，他自以為是的一場談話，卻使自己掉入冷宮，反愈發遠離白宮。

關鍵在，拜登總統正面臨下任總統選舉的挑戰，在此之際，他必須更穩妥地處理美中關係，避免橫生枝節。此時的情勢，和去年裴洛西訪台時的局面及氛圍都大不相同，拜登政府不會希望賴清德的過境，成為干擾美中修補關係的變數。因此，孫曉雅一再引用「一中政策」強調賴是依循「慣例」，就是要降低綠營的過度期待，同時也要向陸方表明美國立場，保證不會讓謝鋒口中的「灰犀牛」橫衝直撞。

侯友宜說，他當選總統後要做的第一件事，就是要兩岸穩定，恢復交流。但要穩定兩岸，不是一句「支持中華民國憲法的九二共識」就能解套，必須透過綿密的政策設計與國安能力，精準拿捏美中台三方的權力平衡，同時又保持自己的主權尊嚴。同樣的，賴清德也不是在美國報紙投書提出「保衛和平四大支柱」，就能讓美國釋疑。他若無法務實而精確地站穩台灣「維持現狀」的立場，他就會不斷受到美方的質疑和追問。

美國對侯友宜及賴清德的連串反應，放在華府對中關係「去風險化」的架構下看，並不算突兀，美方的出手也還節制。反過來看，我們的總統候選人必須接受這樣的調整與修正，則顯示他們的外交及國安歷練不足，因而嘗到美方的「震撼教育」。有了這次經驗，侯賴兩人應該更了解發言謹慎的重要，因為考核候選人言行的不僅是一般選民，還有更嚴格的場外評審員。

賴清德這些年擔任過閣揆及副總統職位，但他對於高層次的國安議題似仍相當生疏，無法應對自如。侯友宜也一樣，在談論國安及兩岸議題時，常顯得僵硬。兩人都必須尋求更專業的國安幕僚協助，讓自己更像個「可靠的總統」。