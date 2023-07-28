快訊

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／秦剛樓起樓塌之謎

聯合報／ 聯合報黑白集
北京當局迄今未說明秦剛遭免職原因，引發外界諸多揣測。美聯社
北京當局迄今未說明秦剛遭免職原因，引發外界諸多揣測。美聯社

「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」。自去年歲末到今年盛夏，僅半年時光，人們就目睹了大陸外長秦剛樓起樓塌的官場驚奇。正當美中為霸權興替尖銳對峙之際，秦剛的折翼充滿懸疑，也讓人心驚膽戰。

對於大陸的吃瓜群眾言，這與過往看慣的權鬥沒有兩樣，比這精采的宮戲還多著呢。譬如十年前的薄熙來案，涉及了畸戀、貪汙、謀殺與政變，每段情節都讓秦剛案望塵莫及。就以官位論，秦只官拜中央委員，薄則已入了政治局。

習近平上台後打貪，也要整飭中共內部腐朽已極的風氣，薄案甚而有一場十分樣板的文字直播審判。然而打貪肅弊的同時，世人發現，權力也愈發集中。

秦剛的升落，恰恰就是集權弱點的一次外露。只憑習一人賞識，秦剛乘直升機於廿大躍居中委，後跳過兩會程序出任外長，人大只能為他加冕國務委員。這點，正是權力對其孱弱體制的奚落，而他的意外跌跤則又反過來嘲諷了權力。

秦剛必然碰觸了什麼禁忌，不會只是生了場大病。問題在，這一個月北京官方完全噤聲，已讓謠諑紛飛。中南海表面巍然不動，實則受了內傷。北京應學學透明執政的哲學，與人民分享政治運作的內外常態；試圖蒙蔽民智已開的十四億人，就猶似強壓一座火山，不留神就會衝入雲霄！

秦剛 北京

延伸閱讀

秦剛遭拔官對照昔嗆台言論 外交部：現在看有點諷刺

秦剛仍保留國務委員 分析：事件未有最終定案

大陸外長秦剛下台後…

白俄外交官曝秦剛上位秘訣 陸外交部內捲恐更嚴重

相關新聞

聯合報社論／郭台銘追逐總統夢的手段，會讓選民不安

國民黨正式提名侯友宜為總統候選人後，郭台銘寫下「雖千萬人吾往矣」的長文，暗示會繼續走自己的路。幾個月來，郭台銘辦造勢大會...

聯合報黑白集／秦剛樓起樓塌之謎

「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」。自去年歲末到今年盛夏，僅半年時光，人們就目睹了大陸外長秦剛樓起樓塌的官場驚...

經濟日報社論／Fed抗通膨進入最艱難的最後一哩

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）26日一致決定升息1碼，聯邦基金利率為525%-5.50%區間，這原本...

經濟日報社論／投資ESG 理想與現實的距離

2004年聯合國與瑞士政府聯合發布《Who Cares Wins》，倡議資本市場應將環境保護、社會關懷與公司治理（ESG...

聯合報黑白集／攘外，必先內鬥？

藍委陳玉珍說，全台八成以上議長都對郭台銘「寄予厚望」；侯友宜競辦發言人黃子哲批她「珍亂」，只會讓人看笑話，讓民進黨得逞。...

聯合報社論／藍白無論如何合作，必須面向民生公義

民眾黨主席柯文哲被問到「藍白合」的可能性，說：「再拖一、二個月，說不定水到渠成」。律師陳長文投書本報，則呼籲國民黨總統參...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦