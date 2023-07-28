聯合報黑白集／秦剛樓起樓塌之謎

「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」。自去年歲末到今年盛夏，僅半年時光，人們就目睹了大陸外長秦剛樓起樓塌的官場驚奇。正當美中為霸權興替尖銳對峙之際，秦剛的折翼充滿懸疑，也讓人心驚膽戰。

對於大陸的吃瓜群眾言，這與過往看慣的權鬥沒有兩樣，比這精采的宮戲還多著呢。譬如十年前的薄熙來案，涉及了畸戀、貪汙、謀殺與政變，每段情節都讓秦剛案望塵莫及。就以官位論，秦只官拜中央委員，薄則已入了政治局。

習近平上台後打貪，也要整飭中共內部腐朽已極的風氣，薄案甚而有一場十分樣板的文字直播審判。然而打貪肅弊的同時，世人發現，權力也愈發集中。

秦剛的升落，恰恰就是集權弱點的一次外露。只憑習一人賞識，秦剛乘直升機於廿大躍居中委，後跳過兩會程序出任外長，人大只能為他加冕國務委員。這點，正是權力對其孱弱體制的奚落，而他的意外跌跤則又反過來嘲諷了權力。

秦剛必然碰觸了什麼禁忌，不會只是生了場大病。問題在，這一個月北京官方完全噤聲，已讓謠諑紛飛。中南海表面巍然不動，實則受了內傷。北京應學學透明執政的哲學，與人民分享政治運作的內外常態；試圖蒙蔽民智已開的十四億人，就猶似強壓一座火山，不留神就會衝入雲霄！