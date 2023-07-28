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聯合報社論／郭台銘追逐總統夢的手段，會讓選民不安

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鴻海創辦人郭台銘。記者季相儒／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者季相儒／攝影

國民黨正式提名侯友宜為總統候選人後，郭台銘寫下「雖千萬人吾往矣」的長文，暗示會繼續走自己的路。幾個月來，郭台銘辦造勢大會、拜廟、會見地方人物，乃至出訪美日，腳步從未停下。但隨著他的總統夢欲望日益強大，其支持度卻日漸下滑。目前藍白陣營憂慮他會破壞在野合作「下架民進黨」的契機，郭台銘更應擔心的是，他捐贈疫苗營造的好形象就快要消磨殆盡了。

郭台銘每次在各地造勢，都有一群人舉著「誠信」的牌子如影隨形，提醒他忘了遵守對國民黨的承諾。這樣的想法，國民黨始終未曾公開說出口，其實卻是許多人的共同感受。四月十八日郭台銘爭取國民黨提名時，誠懇要求「請再給我卅天」，證明他有準備。五月十七日國民黨中常會決定徵召侯友宜時，郭台銘稱他會信守承諾，支持侯友宜勝選。但時隔半月，他在金門和民眾黨的柯文哲演出兩情不悅的「海誓山盟」，次日又說忘了什麼盟誓。

郭董是企業界老將，卻是政壇新兵，他把「誠信」二字看得那麼輕，是一般民眾難以接受的事。如果選舉中即能言而無信，日後承擔國家重任，豈會慎重兌現承諾？郭董遊走藍白之間，表面上似以促成國民和民眾兩黨合作為己任；實際上他只想「當老大」，要求兩黨禮讓。因此，七月間傳出他要「併購」民眾黨，後又傳出他要求柯文哲「讓大哥先做四年」，引爆民眾黨的不滿，柯文哲也嚇得不敢再接其電話。

在任何民主國家，就算再有錢有勢的富豪，誰敢冒天下大不韙說出「併購」政黨的話？但郭台銘身邊卻有人放出這樣的訊息，彷彿併購政黨「有錢就能」，令人錯愕，民眾黨則為此退避三舍。「讓大哥先做四年」的倡議也有類似邏輯：權位私下講定即可，至於民意誰屬，並無關宏旨。郭台銘對待民眾黨如「小弟」的姿態，和他把國民黨提名當成「敲門磚」用過即棄的粗暴，都違背了民主政治的平等原則和政黨政治精神。

郭台銘或許以為，只要頭戴國旗帽，口喊下架民進黨，對國民黨不口出惡言，即能保持自己的「正藍反綠」形象，獲取泛藍選民及中間選民的支持。但從四月迄今，他的路卻愈走愈窄。四月前郭台銘曾詢問金溥聰：自己適合當King（國王）或當Kingmaker（造王者）？金溥聰答說「造王者」。但郭台銘即未再回應，顯示「當王」才是他心中所想。郭台銘昨天還回應說，當Kingmaker「太落伍了」！郭台銘的總統夢有多麼強烈，由此可見。無論多麼迂迴曲折，他的目標就是那個王座，即使這在外界看來相當虛幻。

重要的是，郭台銘如今要如何說服選民：自己比其他三黨候選人更適合出任總統？這顯然不是件容易的事。如前所述，他在初選過程數度失信於國民黨，顯示他對民主政治的遊戲規則缺乏尊重；他在尋求盟友的過程則流於操作，輕率貶損了民眾黨的尊嚴，凸顯他自視高人一等的威權心態。在選民眼中，這些表現，都將減損他擔任國家元首的正當性和公正性。如果郭董誓言拉下濫權的民進黨，而自己卻可能比對方更集權，民眾能放心嗎？

更可議的是，郭台銘在地方大挖藍營牆腳，而他拉攏的對象不論是台中的顏清標或雲林的張榮味、屏東的周典論等，均為傳統的地方家族派系勢力，未必是國民黨改革的力量。如果郭台銘只能倚仗這類傳統政客派閥支持，他便欠缺挑戰執政黨的說服力，也欠缺號召改革的深遠閎大正當性。

郭台銘追逐總統夢的野心很大，但在民眾看來，其實深感不安！

郭台銘 國民黨 侯友宜

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