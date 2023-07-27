經濟日報社論／投資ESG 理想與現實的距離

2004年聯合國與瑞士政府聯合發布《Who Cares Wins》，倡議資本市場應將環境保護、社會關懷與公司治理（ESG）納入選擇投資標的的標準。ESG將先前的「企業社會責任」（CSR） 主張簡化成三項目標，而隨著氣候變遷成為顯學，ESG與減碳議題連結，成為各國接受的標準。全球以ESG為選股標準的基金，在2019年首次達到1兆美元，在2021年即達到3兆。台灣至今年3月底，境內外ESG基金共109檔，規模近新台幣4,000億元，受益人數150萬人，較去年增加76%。然而，投資人與政府應了解，在此熱潮背後，ESG投資的理想目標與現實的距離。

首先，能被納入ESG基金的公司，應該符合哪些條件？美國除了MSCI發布的ESG評比外，另外還有TVL與KLD兩家公司的評比。台灣證交所自2014年起要求上市櫃公司繳交社會責任CSR報告，並自2015年評鑑各公司的公司治理。然而，目前並無法規規定以ESG為名的基金應如何選股。去年美國證管會針對ESG基金掛羊頭賣狗肉的現象，開罰高盛資產管理公司400萬美元，並對市場提出警告與監管原則，顯現確實有基金公司純粹將ESG當成行銷亮點，抱著「反正投資人也不會仔細看」的摸魚心態。

其次，投資人是否應期待ESG基金的報酬高於其他基金？這要看衡量的時間是短期還是長期。鼓吹ESG投資的理由之一，是讓ESG做得差的公司，籌資成本提高；然而這也代表，願意投資這些公司的投資者能得到比較高的報酬。在股票市場，公司股價與公司籌資成本並無直接關聯，ESG基金集中投資的公司，短期股價提高，投資人的報酬率反而降低。在債券市場，銀行或投資人給予好的ESG公司較低利率，同樣也是提高投資於壞ESG公司的報酬率。所以，短期來看，ESG投資的報酬率較低，但長期而言，零碳排已是趨勢，現在就準備好的公司，未來面臨負面衝擊的機率應低於現在還沒行動的公司，因此，投資這些好公司等於是提早布局，長期的報酬會比較高；至於長期是多久，就沒人知道了。

再者，ESG投資潮是否能將公司導向減碳？ESG雖然是三件工作，但市場比較強調「E」，也就是減碳。減碳需要投資或改變生產方式，經濟學的邊際報酬遞減法則，在此仍然適用。碳排已經很低的公司，即使籌資成本降到零，這些公司能再減碳的量還是有限。碳排很高的「棕色」公司，是否要投資於減碳，利率是重要的考量因素。利率低，它們為了未來的市場而減碳的動機較強。利率高，不僅降低投資於減碳的誘因，還會讓棕色公司趁現在排碳成本低的時候增加排碳。美國比較老而沒效率的油田，這幾年的開採量反而提高，多少反應了這個心態。

最後，我們別忽略了，即使檢討全球化的聲浪不小，但全球化生產仍是現在的生產方式。重視ESG也提高了電動車的市場占有率，然而，電動車的電池卻是由中國壟斷。美國可以讓台積電到美國設廠，卻很難在美國建汽車電池廠。檢視汽車電池從原料到成本的流程，我們可以說，任何一個重視ESG的民主國家，都不可能用跟中國同樣的成本生產汽車電池。非洲擁有電池原料的國家，其政府作風並不符合民主國家標準；冶礦是高汙染高耗能工業，「鄰避」使民主國家不可能有新的冶礦場，也不符合減碳趨勢；組裝需要熟練而便宜的勞工，「便宜」顯然也不會合乎「社會責任」。如果電池不符合ESG，那開電動車是否還能成為減碳的加分因素呢？

ESG將複雜的問題簡化成分數或評比，固然能加速推廣其理想，但沒有好而實際的政策，可能只會淪為讓人買心安的標的。投資人投資ESG基金前，仍應做好該做的功課；而政府也應讓ESG能與公司實際的運作結合，才不會偏離理想太遠。