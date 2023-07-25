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聯合報黑白集／「另類」國安問題專家

聯合報／ 聯合報黑白集
今年上半年台灣出生人數再創新低，僅六萬六千名新生兒報到；估計全年新生兒將跌破十三萬人。聯合報系資料照片
今年上半年台灣出生人數再創新低，僅六萬六千名新生兒報到；估計全年新生兒將跌破十三萬人。聯合報系資料照片

今年上半年台灣出生人數再創新低，僅六萬六千名新生兒報到；估計全年新生兒將跌破十三萬人。美國更預測，台灣今年出生率將在全球二二七國中敬陪末座。少子化這個國安議題，問題越來越嚴重。

少子化問題全球皆然，並非始自蔡政府。但數字會說話：馬政府上台第一年，出生近廿萬新生兒；他卸任那年，新生兒有廿點八萬，不減反增。蔡總統還未卸任，新生兒即將跌破十三萬，七年少了近八萬新生兒，實在驚悚。

去年新生兒人數驟降，政府說是「虎年」與「疫情」夾擊：但今年新生兒更少，等於打槍「夾擊說」。事實是，民眾就不想生、不敢生，而且是「全世界最不想生」。蔡總統誇稱「台灣經濟是廿年來最好」；民眾卻用生育率，狠狠戳破政府謊言。

台灣人不想生，和「對未來不確定感」關係密切。經濟上，貧富差距越來越大，年輕人養活自己都很難，怎麼生小孩？安全上，兩岸情勢日趨緊張，戰端隨時可能開啟，年輕人怎敢生小孩？

除少子化，蔡政府口中的「國安問題」不少。兩岸、資安、認知作戰、詐騙，都是她強調的「國安問題」。但這些問題，蔡政府都沒有解決，反而越來越嚴重。如此說來，蔡政府也算「另類國安問題專家」，只不過不是解決問題，而是「製造問題專家」。

新生兒 國安 少子化

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