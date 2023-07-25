經濟日報社論／催動服貿國際化 須調整思維

最近重啟兩岸服貿的議題引起熱議，要跟對岸洽簽服貿協定的爭議主要在政治，不過也同時帶出了另一個長期被忽略的問題，就是我國服務業及服務貿易自由化與國際化的挑戰。

近年各國服務業快速成長，2021年時服務業已占全球「國內生產毛額」（GDP）的64.2%，也成為國際貿易的主力。依據世貿組織（WTO）統計，在2005年至2017年間，全球服務貿易平均年成長率為5.4%；同一期間貨品貿易年成長率則為4.6% ；特別是歐美發達國家，可能在貨品貿易持續逆差，然而服務貿易卻是長期享有順差。

我國在服務貿易全球排名上，近年始終徘徊在出口第27名、進口29名的區間，且是亞洲四小龍之末。若以貿易比重來看，2022年出口占全球比重為0.82%，進口0.68%。事實上，我國自從2007與2008年後服務貿易出口及進口所占全球比重即低於1%，至今無明顯提升；相較於我國貨品貿易的表現（出口占比1.9%）已有差距，若考量服務業占國內GDP超過六成的事實（製造業約35%），更反映出多年前就開始推動的台灣服務貿易國際化，成效有限。

透過國際經貿協定的參與，正是一種加速國際化的工具。無論是兩岸服貿還是CPTPP甚至未來可能的台美FTA，都有服務貿易自由化的內容。這是因為服務業態樣與業別很多，也因為各國管制或其他規範造成的貿易障礙既複雜，又比已歷經70年自由化洗禮的貨品貿易障礙高，因而成為國際間經貿談判自由化重點。WTO數據顯示國際上有服務貿易自由化的協定已累計超過200部協定，且持續增加中。

服務貿易的自由化主要分為兩大部分，一是市場擴大開放，二是服務業監管法規的調和。服務貿易的市場開放比關稅自由化複雜，涉及投資及持股上限、可否獨資、是否發照等限制。開放承諾也因而區分為「正面表列」與「負面表列」二種型態，前者是列入的服務業才開放，後者則是列入的行業可繼續保留限制（等於未列入者完全解除限制）。由於「負面表列」開放模式自由化程度較高，因此如CPTPP這種高標準協定多採用這種模式。

至於簡化或鬆綁服務貿易監管法規部分，則是著眼於不少服務業，如金融、通訊、運輸物流及專業服務業等，太複雜且不合理的監管法規造成的障礙，可能比市場進入障礙還嚴重，因而也納入各種法規透明化甚至共通規則等方式，來降低法規造成的貿易障礙。

未來我國除了要針對各類國際服務貿易談判預作準備外，更需要與時俱進的檢視服務貿易國際化的整體方向。目前台灣服務業國際化的發展，多以跟隨製造業布局足跡的角度前進。這個模式在初期階段無可厚非，但只以台商為客戶很難做大市場，下階段必須以放眼當地市場做為推動主軸。

再者，過去服務業投資多集中在對岸，無論市場規模、消費習性接近等考量是合情合理的發展。然而過去台商對外投資曾經一度八成到對岸，如今卻是七成到東南亞及其他印太地區時，即便從「跟隨製造業布局足跡」的角度，服務業國際布局的思維也需配合調整。

最後，服務貿易與貨品貿易有一個重要的不同，就是其國際化除了協助業者「走出去」國際布局外，將外國消費者「帶進來」也是一種國際化，因而提升觀光旅遊、會展、教育等能將外國消費者帶入國內的能力，也同樣具有重要性。

兩岸服貿的爭議或在於洽簽對象，但如何透過「服務貿易」擴大我國服務業國際化及持續發展，卻是一個長期被忽略卻有高度意義的政策議題。我們期待經濟部商業司升格為商業發展署後，能重振服務業國際化的動能。