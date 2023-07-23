聯合報黑白集／恐龍人民如何生成？

恰在同一天，國民法官參與判決首案出爐，涉家暴殺夫的季姓婦人被判處七年兩月；喧騰許久的恩恩案，法官則判恩恩爸敗訴。兩案看似無關，實同時指向司改不敢說的「審判壓力」問題。

國民法官是蔡政府司改重點，其根源不外恐龍法官、恐龍判決屢惹民怨，故而寄望藉此提升國人對司法的信任。但正義如此就能抵達嗎？

卅年前鄧如雯因遭家暴殺夫，人權及婦女團體乃至民進黨齊聲援，甚至聲稱她是「自發性抗暴」、「起義」。法院承受巨大壓力，刑期也從一審的五年六月減到輕判三年。

卅年後，同樣「起義抗暴」的季婦，刑期竟多了一倍有餘，還額外付出組訓國民法官之成本，這是進步或退步？難怪有檢察官直言，投入資源遠大於實際效益，對司法院而言，只是以後人民罵恐龍法官時可回稱是「恐龍人民」判的。

由此，也凸顯恩恩案法官壓力之大。除政治效應，恩恩爸提一元國賠更是高招，畢竟依「人民情感」，就算錯判國家也僅損失一元；但法官卻連一元也不給，莫非又是恐龍？殊不知，這反凸顯法官依事證獨立審判之可貴。至於此案耗損多少社會成本，政客又藉此操弄或催生多少恐龍人民，有誰算過？

卅年來，從鄧如雯案、季婦案到恩恩案，反映了多少民團與政客的矯情。如此司改，怎可能走對路？