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聯合報黑白集／川普亂說，陳建仁亂答

聯合報／ 聯合報黑白集
美國前總統川普日前批評台灣搶走美國半導體的工作。美聯社
美國前總統川普日前批評台灣搶走美國半導體的工作。美聯社

重新投入大選的美國前總統川普近日受訪，竟向台灣亂開砲。他批評台灣「搶走美國半導體的工作」，說美國早該阻止台灣，向台灣課稅，並對台建立貿易壁壘。被問到會不會出兵保衛台灣，川普則拒絕表態，理由是這會使他陷於不利的談判位置。對川普這一堆胡言，閣揆陳建仁被問到時，竟說他「沒有評論」。

明明事關國家尊嚴和經濟重大利益，陳建仁身為行政首長，怎麼好像「路人」一樣一副事不關己狀？他至少可以說，「台灣半導體業正在幫美國創造工作機會」，或者說「對台灣建立貿易壁壘，對美國沒有好處」，或者更四平八穩地答稱「川普先生不妨再深入了解一下實情」。這樣，都會比呆呆地說「沒有評論」要好得多。

川普的善變，人們都曾見識過；他這次捲土重來，只會愈發攪亂情勢。儘管官司纏身，但川普目前在共和黨的民調支持度，遙遙領先第二名的佛州州長德桑提斯，極可能代表共和黨與拜登再度廝殺。亦即，他不僅會在競選中提出許多唱拜登反調的政見；萬一他當選，拜登不少政策也將人亡政息，這是可以預料的事。

且看，川普就連「出兵保衛台灣」的承諾都不肯說，原因就是為了自己未來的談判籌碼。看到這裡，大家就知道，蔡總統說台灣「不當美國的棋子」，是多麼空洞的承諾！

川普 美國 拜登

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