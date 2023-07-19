聯合報社論／大陸通縮失業 經濟陷危機

中國大陸國家統計局17日公布第2季國內生產毛額（GDP），年增率雖然為6.3%，但去年第2季上海等多地封控，導致當時GDP年增僅0.4%，按理說，今年第2季的GDP增幅應該跳高，可是卻低於先前多家機構的預測，進一步證實中國當前經濟情況不佳。

在拉動經濟成長的消費、投資、出口「三駕馬車」方面，上半年消費年增8.2%，而6月僅年增3.1%，是今年迄今最低；上半年固定資產投資的增幅縮小0.2個百分點，民間投資降幅擴大0.1個百分點；6月進出口雙降，出口年減12.4%，是逾三年來最大降幅，而進口年減6.8%，也高於市場預估。

另外，大陸6月消費者物價指數（CPI）增幅回落至零，生產者物價指數（PPI）較去年同期大幅下跌5.4%，均低於市場預期，凸顯需求持續疲弱，中國可能已經進入通貨緊縮的危機。

大陸自從去年年底解除疫情封鎖，原本期待經濟復甦反彈，現在看來，經濟反而降溫，雖然還未出現連續兩季經濟收縮，進入學理上的衰退，但外界認為已在邊緣。

儘管許多人呼籲北京採取行動支持經濟，但迄今大多數措施，效果都很有限。過去中國依賴地方政府透過增加支出來推動經濟成長，但如今地方政府債務負擔沉重，甚至許多省市瀕臨破產邊緣，中國前財長樓繼偉公開反對國有銀行「借新債、還舊債」，他認為透過債務置換，將導致地方債務規模愈來愈大，呼籲要守住「堅決不救」的底線。

央行上月也小幅下調關鍵政策利率，但恐怕很難重新刺激經濟，因為消費者及企業在沉重的債務負擔及信心低迷下，都在減少開支及投資，幾乎沒有人願意借貸，令經濟增長乏力。

無計可施之下，大陸重新肯定並積極推動平台經濟的發展，國務院總理李強11日召開平台企業座談會，強調平台經濟「大有可為」，希望廣大平台企業「堅定信心向前看，練好內功加油幹」，並肯定它們「為創新發展提供了新引擎，為就業創業提供了新渠道」。座談會有美團、小紅書、貨拉拉、阿里雲、抖音、智聯招聘、拼多多、京東等多家大型平台企業負責人出席。大陸國家發改委官方微信還公開點名肯定三家平台企業，包括騰訊、美團與阿里巴巴，在支持科技創新、傳統產業轉型的貢獻。

但在肯定之前，針對金融活動存在違法違規，先予以重罰，對騰訊的財付通開罰人民幣29.9億元；螞蟻集團及旗下機構，也被處以人民幣71.2億元罰款，表示歷經逾兩年的強力整頓後，監管結束，前帳先了，再觀後效。

既然政府缺乏有效刺激經濟的措施，而通縮拖累經濟成長，企業為了應對，只好裁員，或是停止雇用新人，引發嚴重的就業問題。

疫情以來，失業嚴重，大陸16至24歲的年輕人，5月時失業率竟達20.8%，6月再創新高至21.3%，今年畢業季到來，有爆量1,158萬大學畢業生， 7月失業率恐再攀高，據統計，大陸共有2,500萬至3,000萬青年失業。

中高齡失業，還可以自嘲為提早退休，但是年輕人失業，倘若處理不當，將會引發經濟領域之外的其他社會問題，甚至成為政治問題的導火線。

許多人年輕人找不到工作，負擔不起獨立生活，而成為「全職兒女」，寄居父母生活，同時繼續念書或考公務員，現在年輕人標榜「四不青年」：不戀愛、不結婚、不買樓、不生子，因為他們負擔不起。中國青年中非985一流大學畢業、較底層的大學院校生會是對現狀最不滿的一群，「白紙運動」也大多源於此。

通縮與失業，現在是中共當局必須要面對的危機，如果像《人民日報》刊發特稿《樹立正確的就業觀》，仿效文革時知青下鄉的語言，呼籲年輕人「到祖國和人民最需要的地方發揮光和熱」，這無疑只會點燃網民的怒火，無濟於事。