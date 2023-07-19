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聯合報黑白集／念念安倍，終是空想

聯合報／ 黑白集
日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠在台南市長黃偉哲的陪同下，到台南參觀安倍晉三紀念影像展。記者劉學聖／攝影
日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠在台南市長黃偉哲的陪同下，到台南參觀安倍晉三紀念影像展。記者劉學聖／攝影

日本前首相安倍遇刺身亡周年，台灣舉辦多項紀念活動，並邀其遺孀安倍昭惠訪台。上由正副總統親自接待，下至台南、高雄市長安排攝影展、銅像獻花等活動。這排場，舉世唯一，彷彿日本自民黨紀念活動的「海外版」。

安倍是印太四邊安全對話的倡議者，但他逝世周年，未見美印澳等國元首表示緬懷。在日本，也非全民追悼；忌日當天，數名年輕人模仿凶手在暗殺原址高喊「炸彈」，表達抗議。還有網民Ｐ圖，將安倍留魂碑照片扭曲成垃圾堆，散布社交平台。其遺孀有意在三地設置「晉三紀念館」，因動用政治獻金，引起社會爭議。

自民黨一年來派閥爭權，各路同聲「繼承安倍遺志」，卻暗潮洶湧，連安倍家選區地盤都面臨被滅危機。相較之下，蔡政府忠誠追念，格外令遺孀暖心。尤其賴清德深情擁抱，這是岸田首相都做不來的事。

諷刺的是，無論綠營與安倍派酒肉交心，或與防衛省建立交流管道，現實卻是明月照溝渠。岸田政府藉台海緊張恢復國防自主權，達成擴軍，卻拒絕承諾與美國聯手出兵保台。大白話就是，「台灣有事，日本有事」並無法源依據，沒有參戰義務。民進黨可用來騙選票，卻嚇阻不了解放軍。

美媒披露，日本不願捲入台海戰爭，揭露安倍遺言的虛妄。就算念念不忘，也是空想。

日本 自民黨 台海

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