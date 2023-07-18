經濟日報社論／叩關CPTPP 先檢討經貿政策

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跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議16日在紐西蘭舉行。 （聯合報系資料庫）
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議16日在紐西蘭舉行。 （聯合報系資料庫）

近日在紐西蘭召開的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）第七次執委會，除了確定英國加入外；台灣及中國大陸等六個申請案，都沒有成立推動談判的工作小組。執委會決議先進行資訊蒐集，評估申請國是否符合協定高標準，另外，也會檢視申請國執行貿易承諾的紀錄，要到明年加拿大舉行的執委會再決定是否成立工作小組。

台灣自許本身經貿條件遠優於中國大陸等其他申請國；這次沒有進展，當然令人失望。但是此結果並非意料之外，因為台灣在2021年9月申請加入CPTPP後，各國忌憚中國大陸壓力，台灣並未得到任何CPTPP成員官方支持，有些成員甚至對台灣加入持保留立場。在CPTPP執委會之前，今年主席國紐西蘭總理訪問大陸，雙方簽署多項合作協議，整體大環境確實對台灣不利。

然而蔡政府在推動過程中，有頗多值得檢討之處，未來必須改弦易轍，以增加入會機率。首先在申請過程中，政府鬆綁各項對外貿易限制，由開放進口美國萊豬、日本福島產品、以及加拿大全齡牛等一系列行動；宣稱不但可以爭取各國對台灣加入CPTPP的支持，也可以展現台灣國際化決心。但是「真心換冷漠」，台灣片面示好並沒有得到當事國支持，與原本期望落差甚大。

事實上，兩岸加入對CPTPP的效益，才應是CPTPP成員關切重點。但是兩岸為加入不斷隔空交火。大陸無視開放新成員加入規定，強烈反對台灣加入；台灣則以大陸條件與CPTPP差距太大，根本不具備加入資格反擊。CPTPP成員並不希望若兩岸加入後，雙方爭議延續到入會，此對CPTPP會有負面影響；更不樂見兩岸相互實施的經貿限制措施，破壞CPTPP的完整性。

政府多次宣稱已完成加入CPTPP準備，也對台灣可以早於中國大陸加入CPTPP充滿信心；但又一直不願面對在兩岸可能都加入CPTPP下，台灣如何調整對中國大陸經貿限制措施。

過去兩岸先後加入世界貿易組織（WTO），基於大陸不願將兩岸問題國際化，所以不對台灣提出爭端解決下；台灣仍可繼續維持「對大陸設限，對WTO其他會員開放」的獨特方式。政府似乎期望未來加入CPTPP也可沿用WTO「兩岸特殊化」的模式。不過CPTPP協定一體適用所有成員，例如英國不但須遵守CPTPP所有內容，還要再加碼自由化；未來相同模式也會適用於其他新成員，台灣不太可能會有特殊待遇。

所以如果台灣仍停留在「只想自己走出去，卻不讓別人走進來」思維中，未來很難會有進展。例如最近政府反對重啟海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）服貿談判，主張台灣是要走入世界，而非鎖入大陸，甚至以「過時雞排」來形容服貿協議；卻忽略未來若兩岸都有機會加入CPTPP，雙方必須適用高開放水準。以CPTPP服務業的高度自由化，可以用「全雞大餐」來形容，絕非開放程度還低於WTO標準的服貿協議可堪比擬。

另外最近中國對2,455項台灣禁止大陸進口產品，展開貿易壁壘調查，台灣除了指責大陸政治操作，更聲稱沒有違反國際規範。殊不知未來在CPTPP架構下，不但要解除2,455項產品進口禁令，絕大部分產品還必須是零關稅，遠超過ECFA的範疇。在對大陸經貿政策仍是鐵板一塊下，政府若還存有CPTPP成員愈是以高標準檢視，對台灣入會愈有利的錯誤認知，台灣與CPTPP會繼續絕緣。

CPTPP可視為台灣加入WTO後，參與最重要的國際經貿組織，台灣不但須大規模自由化，兩岸經貿體制也必須調整。台灣應藉由CPTPP與國際接軌走向全世界；更要善用優勢，推動區域產業合作，以彰顯納入台灣對CPTPP的助益。

持續對大陸鎖國，並以小惠討好CPTPP成員，對台灣並沒有加分作用；政府想清楚了沒有？台灣準備好了沒有？

CPTPP WTO

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