快訊

溫網／斷約克維奇連霸！「小蠻牛」阿爾卡拉斯五盤馬拉松大戰捧冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／不蒙眼的女神

聯合報／ 黑白集
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）在凱道舉辦「716上凱道，公平正義救台灣」活動。圖／聯合報系資料照片
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）在凱道舉辦「716上凱道，公平正義救台灣」活動。圖／聯合報系資料照片

黃國昌和館長發起「公平正義救台灣」集會，還未上街即遭圍剿。民進黨指控，黃國昌的住家不僅蓋違建，還侵占國有土地，連國有財產署都站出來「認證」。民進黨賣力摧毀黃國昌的「人設」，是一石二鳥之計：除了要摧毀集會的士氣，也要打壓黃國昌一路挺柯文哲的氣勢。

此一手法，民進黨上次大選對付韓國瑜時也用過。儘管後來未查出違法，但政府大動作開挖已影響民眾觀感，對韓選情造成衝擊。去年台中立委補選，顏寬恆住宅也遭同樣手法對付，民進黨果然坐收其利。這次黃國昌沒說要參選，已遭八方圍剿，還說他涉多起師生戀。對此，原聲稱當選總統後要請黃國昌當「法務部長」的柯文哲，馬上被嚇得改口。

黃家土地的問題已存在十多年，要查早就該查，為何直到要示威才被看見？原因是：法律和公權力被當成了政治工具。西方的正義女神常被塑造成「蒙眼」形象，表示司法保持客觀，不分貴賤親疏。但蔡政府的司法女神正好相反，平日對非法行為視若無睹，只有在為滿足自己的目的時，才挑選特殊對象下手。

太陽花學運到時力，黃國昌是綠營盟友，無論他做什麼，都得到民進黨支持。現在他站到對立面，就是敵人，當然必須清算，人格毀滅只是第一步。昨天集會的主題，談的正是這種雙標正義。

黃國昌 民進黨 太陽花學運

延伸閱讀

王婉諭716遊行嗆柯文哲「跟牛鬼蛇神站在一起」 民眾怒噓小綠閉嘴

影／柯文哲出席716凱道遊行 批民進黨不想聽人民的憤怒

萬人熱天響應716遊行 館長怒批民進黨：在飯店吹冷氣不願派人到現場

影／黃國昌批民進黨汙衊集會訴求 執政連閱讀能力都有問題

相關新聞

聯合報社論／柯文哲「流量藝人化」，真能團結台灣？

民眾黨總統參選人柯文哲才因為在北部流行音樂中心開演唱會不成而鬧出「太監說」風波；接著又因為無預警取消「董事長開講高雄場」...

聯合報黑白集／不蒙眼的女神

黃國昌和館長發起「公平正義救台灣」集會，還未上街即遭圍剿。民進黨指控，黃國昌的住家不僅蓋違建，還侵占國有土地，連國有財產...

經濟日報社論／下半年經濟保溫 要靠內循環

台灣近期多項總經數據表現不佳，包括出口、外銷訂單、製造業無薪假人數等。雖然政府曾一度樂觀預測，今年第2季就有機會是這一波...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦