聯合報社論／柯文哲「流量藝人化」，真能團結台灣？

民眾黨總統參選人柯文哲才因為在北部流行音樂中心開演唱會不成而鬧出「太監說」風波；接著又因為無預警取消「董事長開講高雄場」，而與美麗島電子報董事長吳子嘉吵得不可開交。兩起事件原本只是大選小插曲，但柯文哲的態度與作風，卻不禁令人質疑，柯文哲到底是在選總統，還是只想當個「流量藝人」？

北流不得舉辦政治活動，是柯文哲擔任台北市長時訂下的規矩，他當然不會不知；柯主動挑起這個話題，不是因為受委屈，而是政治操作；後來的道歉，則是基於輿論風向不利，而非「認錯」。至於柯文哲任意取消「董事長開講高雄場」，則是因為在高雄人氣不夠，辦了反而自曝其短，不如不辦。柯文哲如果是單純網紅也就算了，但他選的是總統，就混淆了自己的責任。

柯文哲的人設就是「心直口快」，支持者也吃這一套。所有的失言、爭議，都可以此解釋，甚至討好支持者。柯文哲訪日時說台灣漁民不想要釣魚台這塊土地，這話如果是其他藍綠政治人物說的，勢必引發軒然大波，然柯文哲卻受到相對寬容的對待。再對照太監說、董事長開講事件，柯文哲不但是「流量優先」，更是「擁粉自重」，是非對錯，全拋諸腦後。

這種不顧是非與價值，只求聲量與流量，不惜出爾反爾、自打嘴巴的情事，如只是政治秀也就罷了，但如果是國家大政，就不免令人心驚膽顫。例如對於「重啟服貿談判」議題，有人發現其國政白皮書有重啟服貿主張，柯文哲未否認，並稱當選要先完成兩岸協議監督條例，接著是談貨貿、服貿，且說自己過去是「反黑箱不是反服貿」；待綠營群起攻之，柯又強調從未說過要重啟服貿。一變再變，令人眼花撩亂。

此外，柯文哲釋出的「當選總統後由國會最大黨組閣」主張，更是不負責任。此一主張固在憲政體制上有一定道理，但應主要是在「單一政黨獨立過半」情況；如果三黨甚至多黨不過半，則會有多種組合和可能。柯文哲的「最大黨組閣」，令人摸不著頭腦。

目前看來，民眾黨根本不可能在選後成為「最大黨」，意味柯文哲若當選總統，行政院長不歸綠則歸藍；如此一來，柯文哲在總統大選時開的選舉支票，豈不泰半都成了芭樂票？柯文哲的許多主張，都是基於對蔡政府的質疑而有了正當性，如果柯文哲請民進黨組閣，那豈非換湯不換藥？

就以柯文哲主張的「重啟核二、核三」為例，這與民進黨立場完全扞格。難不成柯文哲期待「民進黨的行政院長」幫他重啟核二、核三？換言之，若柯文哲當選總統，國會最大黨組閣，則其所有政見訴求恐都無從實現。既然如此，又何必選柯文哲？

多年前柯文哲曾以「鯊魚理論」解釋自己的言行，說自己說錯話、做錯事受傷無妨，只要「說得更多」，讓輿論的鯊魚「追不上自己」就好了；這套準則，沿用至今。柯文哲一再拋出議題、一再失言，選民無法或不願深究，加上眾多柯粉加持，即可全身而退，甚至左右逢源，用模糊不清、似是而非的主張，蠶食鯨吞藍綠的支持者。

在社會普遍「討厭藍綠」氛圍裡，柯文哲和民眾黨成功占據了不小的政治版圖，尤其是在年輕選民上，藍綠望塵莫及；國民黨內亂不止，更讓柯文哲獲得不少來自藍營支持者，聲勢水漲船高。柯文哲的參選口號是「團結台灣」，但其基於「風向」而非「理念」，追求「流量」而無「責任」的政治風格，一旦成為國家元首，真的能團結台灣嗎？