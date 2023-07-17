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經濟日報社論／下半年經濟保溫 要靠內循環

經濟日報／ 社論
財政部公布上半年出口，五大出口市場同步下滑。圖／聯合報系資料照片
財政部公布上半年出口，五大出口市場同步下滑。圖／聯合報系資料照片

台灣近期多項總經數據表現不佳，包括出口、外銷訂單、製造業無薪假人數等。雖然政府曾一度樂觀預測，今年第2季就有機會是這一波景氣循環的低點，但現在看來，如果能在今年底前走出景氣低谷就屬萬幸，如果外在市場持續低迷，政府又沒有新的政策推動內循環，台灣經濟別說回溫，光是保溫的難度就不小。

產業界普遍對疫後這一波經濟調整戒慎恐懼，主要是全球兩大經濟體美國與中國大陸，都各自面臨內部的經濟挑戰。一般國人或許對今年的經濟下行挑戰感受不深，尤其是台股仍在高點，物價又逐漸回落，但6月出口衰退多達23.4%並創下14年來最大跌幅，代表產業界的憂心並非全無依據，而是存在著巨大的憂慮。

全球經濟可能下行的隱憂，出自於東、西兩大經濟體的現況。美國經濟雖然逐漸克服通膨的問題，但後續的消費市場能否維持過去幾年的榮景，市場普遍不看好，所以各家業者努力打消庫存，或降低人事負擔，就是為了接下來景氣可能的反轉預留底氣。未來即便美國沒有墜入停滯性通膨，也需要相當時間才能確認經濟沒有硬著陸。

美國市場的消費溫度還有微溫，大陸市場則已確定冷颼颼。大陸6月消費者物價指數年增率為0，低於分析師早先預期的微幅上揚，已等同進入「準通縮階段」。雖然大陸官方強調下半年消費者物價就會回溫，一如2020年到2021年大陸物價衰退後迅速轉正，但6月大陸生產者物價指數（PPI）劇跌5.4%，創七年多最大跌幅，顯示大陸這一波經濟緊縮不只是警鈴預響，若沒有妥善應對，很可能就真的步入通縮階段。

大陸的「準通縮」反映在台灣的出口表現上。6月對大陸、日本、美國與東協的出口減幅都超過兩成，大陸並非台灣出口衰退最大的區域，但大陸港澳占我出口的比重高達35%，大陸出口市場的衰退相對影響更大。今年上半年台灣對大陸出口年減26%，是我出口難見起色的關鍵。

不論是美國或中國大陸的經濟調整，都難在數月間見到成效，換言之今年我國經濟表現，無法寄望外循環。所幸，台灣經濟的內循環仍有期待之處，在今年確定走出新冠肺炎疫情後，台灣觀光、服務與相關內需行業正朝向疫情前的水準復甦中，多個行業都出現招工不易的情況，近期無薪假集中在製造業，也凸顯國內工商服務業的市況正逐漸加熱。但除了現有的成績，內需回溫的另一關鍵是境外觀光客，政府和民間在這方面必須加把勁。

到7月初為止，今年國際旅客來台人數還不到300萬，雖然行政院有信心達成全年600萬國際旅客的目標，但是這跟新冠疫情前每年1,100餘萬國際觀光客相比，仍然有巨大的落差。在疫情過後，全球各國都在爭搶觀光財，亞洲最積極的新加坡、泰國、日本與南韓等國，國際旅客人數回升的速度，都比台灣表現好，政府必須擴大當前的行銷或補貼方案，吸引更多國際旅客回流。

在爭取境外旅客上，最值得開發的是大陸觀光客。陸客來台人數在2015年達到逾400萬高峰後回落，在兩岸關係低盪與疫情影響下，今年前五月陸客來台人數僅剩下4.5萬人，等同於完全中斷。在日前開幕的台北夏季旅展，因我方對大陸官員來台參展仍有疑慮，連帶影響大陸民間旅遊業者來台參展的人數，錯失了兩岸疫後的交流機會，政府應更務實看待陸客來台對經濟的幫助。

促進內循環不單只為了讓今年我國總經數據更好看，與就業市場也密切相關，內循環提振，就業市場立即受惠。年底前台灣外部經濟環境都難見顯著改善，今年台灣經濟是溫或冷，就看內需市場表現。

消費者物價指數 美國經濟 疫情

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