聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／誰逼民眾烈日上街頭？

聯合報／ 黑白集
蔡英文總統曾經兩度提及「拍桌」。第一次是今年3月9日，出席電商產業論壇，致詞時表示，「如果政府沒聽見，你可以拍桌子」；第二次則在4月21日，接見環保團體時蔡英文再次強調，未來若有問題可以大聲的跟政府反應，「若再聽不到可以拍桌」。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統曾經兩度提及「拍桌」。第一次是今年3月9日，出席電商產業論壇，致詞時表示，「如果政府沒聽見，你可以拍桌子」；第二次則在4月21日，接見環保團體時蔡英文再次強調，未來若有問題可以大聲的跟政府反應，「若再聽不到可以拍桌」。 圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統首度當選總統後曾發豪語：如果政府聽不見民意，「你可以拍桌子」！諷刺的是，直到蔡英文執政的最後一年，還在冷看數萬民眾上凱道拍桌呼喊「公平正義救台灣」。

今天凱道遊行的主訴求：司法正義與居住正義，堪稱是當年民進黨的選票提款機。孰料民進黨掌權後反向建商財團靠攏，房價租金不斷飆漲；說好的廿萬戶社宅東拼西湊，還是只能期盼賴清德接手繼續努力。而蔡英文一上任就親自召開全國司改國是會議，結果是把司法當政權的護衛隊；如今政黑麻吉、詐騙猖獗，連外役監都成為特權與殺警凶手的渡假山莊。

社會公平正義消失，人民點滴在心頭。難怪此次上街頭遊行，除獲在野黨總統參選人立時響應，募資平台更僅一個小時即達標，足以說明人民的怒火！

但看民進黨政府「拆彈」，不是罔顧財政紀律的房貸租屋補貼大撒幣，就是力壓財政專業的囤房稅案；司改更讓人搖頭，儘管完全執政，揭弊者保護法卻拖了七年，不法關說罪、不法餽贈罪草案仍未送立院；連外役監條例修法也是民進黨立委在阻撓延宕。更惡質的是，人民忍無可忍想拍桌，還會動輒遭箝制。

全球溫度本月創新高，台灣也成為「烤番薯」。如果不是躲在冷氣房的蔡政府高官不讓人民拍桌，誰願頂著烈日上街頭？

蔡英文 民進黨 司法

延伸閱讀

外役監議題引起熱議 蔡清祥：絕非坐爽監

解嚴36周年紀念日 蔡英文視察「不義遺址」

參訪不義遺址 蔡英文：轉化教育基地 實現民主正義

蔡總統攜貝尼亞訪審計新村 杏仁茶、泡芙「甜點外交」

相關新聞

聯合報社論／走入白宮：務實台獨的躁進與傾美幼稚病

民進黨總統參選人賴清德曾界定二○二四大選是「民主與專制」的選擇，最近又把選舉定義為「中南海和白宮」的選擇，並宣示政治目標...

聯合報黑白集／誰逼民眾烈日上街頭？

蔡英文總統首度當選總統後曾發豪語：如果政府聽不見民意，「你可以拍桌子」！諷刺的是，直到蔡英文執政的最後一年，還在冷看數萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦