聯合報社論／走入白宮：務實台獨的躁進與傾美幼稚病

民進黨總統參選人賴清德曾界定二○二四大選是「民主與專制」的選擇，最近又把選舉定義為「中南海和白宮」的選擇，並宣示政治目標是「走入白宮」。相關談話引起許多爭論，最辛辣的是民眾黨總統參選人柯文哲的批評，他狠酸賴清德是要「選美國州長或應徵白宮外傭」？其實，賴清德政治目標的宣示，除了自我矮化國格外，也反映出台獨凌駕民主、務實變成躁進等問題。

賴清德競逐大位，部署已久。賴記取四年前挑戰蔡英文總統卻被網軍側翼打到求饒的教訓，這次從「重新定義台獨」出發，一路「尊蔡」，並且試圖在蔡英文所提「四個堅持」的庇護下，尋求台灣民眾可以接受、美國能夠默許的「台獨現代意義」新解。然後，賴清德一方面壓制民眾的「疑美論」，一方面澄清美國的「疑賴論」；投書《華爾街日報》是重要輸誠，高喊「走入白宮」，更是赤忱表忠。

賴清德強調，朝向白宮這個方向是「對台灣社會不悔的承諾」，從李登輝、陳水扁、蔡英文，接續到他，甚至之後的總統，都會持續在這條路前進，最後走入白宮，達成長期追求的政治目標。顯然，賴清德正在建立一個自李登輝以降延續不絕的傾美道統，而賴清德正是繼承這個新政治道統的天選之人。

但恰好是從李登輝到賴清德的這個新道統，讓台灣付出越來越沉重的代價。賴清德難道看不見李登輝走進美國的代價，就是第三次台海危機嗎？難道看不見陳水扁闖進美國不成而迷航流浪，還被斥為麻煩製造者嗎？又難道看不見蔡英文反向操作讓美國眾院議長走進台灣，同樣引爆第四次台海危機？那麼，在美中努力建立護欄、重啟對話之際，賴清德還想在挺進白宮的道路上製造什麼駭浪？

事實上，關鍵仍在兩岸關係。台灣的外交與國際空間持續受到兩岸關係的影響，迄今仍然是無可奈何的事實。在兩岸政策與外交政策的關係上，兩岸政策仍應是上位政策。兩岸關係和平穩定發展，建立互信，溝通無礙，台灣要走向世界，就不致引起北京疑慮，自然擁有較大的外交空間與世界舞台。馬政府任內達成一百多個國家免簽的目標，我國出席世界衛生大會等國際參與，就是最佳例證；而蔡政府時期的斷交潮與被拒世衛大會門外，則是明顯對比。

對台灣而言，台美關係仍然無可取代，但美國利益並不完全等於台灣利益；對美國而言，台灣戰略地位重要不能丟失，但絕不允許破壞美國利益與美中大計。台灣的總統如能昂然走進白宮，當然是台美關係的重大突破，但把走入白宮高懸為總統的最終政治目標，諂美的姿態卻把國格完全矮化了。

另外，在台灣民主發展過程中，台獨長期依附民主而生，如今則凌駕民主之上，民主的價值也被台獨的目標取代。但對賴清德來說，從重新定義台獨開始，就在同時重塑人設，辛苦多時，對美努力輸誠，一下打回台獨本色，逐漸驅散的「疑賴論」，恐怕又要籠罩頭頂。

秦始皇出巡，劉邦看了興起「大丈夫當如是也」之嘆，項羽看了更說「彼可取而代之」。但最後項羽刎於烏江，劉邦開創大漢基業；志氣、抱負與器識都是關鍵。賴清德看到日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅先後走入白宮，大嘆台灣不該差那麼多，認為台灣總統要有走入白宮的志氣、抱負與政治目標。但在美中博弈與台海對峙的格局下，賴清德宣示政治目標是要走入白宮，這是務實台獨工作者流露的躁進本色，或是犯了傾美幼稚病？