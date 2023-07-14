聯合報黑白集／比基尼與戰車

民進黨鬧內訌了嗎？國安局長蔡明彥受訪說，中共目前沒能力攻台，台灣沒有兵凶戰危。意思是：說阿共會打來，根本胡說！一向主張全民皆兵的吳怡農對此話很不爽，砲轟他是「最糟糕的公部門示範」。

蔡明彥其實是為了賴清德的選情硬拗，哄選民別相信兩岸有什麼兵凶戰危，只要勇敢選出台獨金孫當總統，保證安啦！這卻惹來吳怡農窩裡反，非把這薄薄的窗紙捅出洞來，顯然黨內有人對此操作看不下去。

兩造爭論，猶如最近的一個場景。一位比基尼女子日前躺在八里挖子尾沙灘上日光浴，突然一輛漢光演習的兩棲突擊戰車從身旁急馳而過，留下一幀「戰車對美女」的唐突翦影。蔡明彥的論調，就如同沙灘那位辣妹，認為戰火仍遠在天邊；而吳怡農的心境，卻猶如戰車上的阿兵哥，覺得解放軍渡海已近在咫尺。

說簡單些，比基尼與兩棲戰車，就是和平與戰爭的寫照。要描摹此刻的兩岸形勢，比基尼與戰車究竟哪個更真實，民眾心知肚明。

蔡明彥說的自然是瞎話，只是把頭鑽進土裡的鴕鳥罷了；而吳怡農以為全民皆兵就可保台，同樣是自我催眠。想讓台灣的沙灘永遠是比基尼女郎徜徉的去處，而不是戰車與地雷密布的戰場，需要的是一個兩岸共同協商的政治框架。而這個框架，蔡明彥與吳怡農吵翻天，也給不了！