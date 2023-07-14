聯合報社論／藍營再三心二意，就只能當別人的啦啦隊

最近的大選情勢，看在有識之士眼裡，應該會為台灣的前途感到憂心忡忡。蔡政府不斷配合賴清德的競選腳步撒出支票，被多數民眾認為該被下架的民進黨，已提前花掉上千億下任政府的預算。民眾黨迄今沒幾位區域立委選將，全憑柯文哲一人說說唱唱，卻吹出「聯合政府」的高調。國民黨則持續上演「換侯」野台，好不容易促成侯郭、侯韓會，卻不冷不熱，難道要等觀眾都跑光才甘心？

過去七年，台灣出現了一個龐大的新權貴階級，許多民眾對此同感厭憎。蔡政府的用人唯親不僅滲透各級機關和外圍組織，包括能源、生技及軍工產業都依附綠色黨政脈絡茁壯，就連詐騙集團也沾親帶故生長，包括貪汙犯藉著外役監坐爽牢逍遙亦是「綠色優先」。正因選民對這種貪腐無能的普遍現象感到憤怒，去年底的地方選舉才會掀起強烈的「反綠」風潮，讓民進黨的地方執政版圖輸到只剩南部一隅。

擁有如此大好的勝選基礎，國民黨原可乘勝追擊，一鼓作氣奪回中央的執政權；誰料，卻因總統候選人徵召的操作失算，遽爾陷入了泥淖。其中，主席朱立倫將不具黨員資格的郭台銘拉入賽局，卻沒有能力約束他信守承諾支持黨的徵召者，要負最大責任。而郭台銘不顧誠信，不斷翻攪離間藍營地方派系，也有傷他原本良好的企業家形象，他難道不懂「選舉是一時的」的道理？至於身負重任的侯友宜，遲遲無法脫掉其舊有框架，無法有效出擊整合整個藍軍隊伍，無法以熱情融化郭粉、韓粉乃至一般民眾，這是藍營最大的憂鬱。

國民黨內有人主張「換侯」，當然可以理解；問題是：替代人選呢？顯然不可能是郭台銘。郭台銘四年前宣布退黨，被註銷黨籍，依規定要等九月廿七日才能重新申請入黨。他已用掉了「徵召」這張特別門票，難道國民黨還要提一個「非黨員」為候選人，而此人的支持度比侯友宜還低？如今，國民黨若仍認為郭台銘或韓國瑜仍具有相當魅力，足以為侯友宜選情加分，那麼，何不朝「侯郭配」、「侯韓配」或其他更佳安排努力，卻要一直被「換侯」議題卡住呢？

大選打到這裡，民進黨和民眾黨都在拚命創造優勢，設法為自己加分。唯獨國民黨，卻還停留在「黨內互打」，舉棋不定；如此不惜自損的政黨，要把勝算寄放在哪？尤其，國民黨當年有過「換柱」的慘痛經驗，如今若再來一次「換侯」，別說會被選民看扁，藍營內部士氣也會一敗塗地吧！再說，四年前已嘗過郭台銘「毀諾」的苦澀，今年又讓歹戲重演一回，不嫌太愚昧嗎？

從「換柱」演到「換侯」，加上兩度飽受郭董的失信折磨，真實反映了國民黨喜歡「向後看」的性格，卻不想從挫敗中學到教訓。試問：一個老是回頭看的人，要如何大步走向未來呢？如果一直被昔日的榮光或挫折經驗拴住，一直糾結於現實的不如意而不斷想要喊卡重來，這樣的政黨，能向選民傳達什麼光明的承諾呢？

國民黨必須明白，這些年中央不重視中常會，任由一些名不見經傳的派系人物盤踞，除讓黨的決策日益偏歧，甚至逐漸成為黨內亂源。這次的換侯風波，「尾巴搖狗」大戲已一目了然，制度必須改善。國民黨也必須明白，如果大家繼續三心二意，繼續「呷碗內看碗外」，藍軍最後就只能當其他黨的啦啦隊，命運不會祝福不真誠的人。若覺得「母雞」不夠強大，不足以保護小雞；那麼，何不讓「一大群小雞」來共同壯大母雞？