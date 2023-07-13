聯合報黑白集／別人太監，你皇帝？

柯文哲憑著一張快嘴，擄獲許多年輕人的心，卻隱藏著民粹媚俗的風險。他最近高調要辦演唱會募款，但借「北部流行音樂中心」場地卻遭拒，除嘆「世態炎涼」，還罵北流官員是「太監」。柯P這番話，把自己打出原形。

這件事，柯文哲連犯了三個錯。第一，北流不能舉辦政治活動，是柯文哲在市長任內訂下的規則；現在他卻想用自己的選舉造勢去破壞規則，不僅是雙標，也是目無法紀。

第二，北流董事長黃韻玲拒絕此事是「依法行政」，敢拒絕前市長，更是正直不阿。柯文哲卻惡意貶稱對方為「太監」，足見他自己滿腦子封建思想。

第三，柯文哲後來為此道歉卻言不由衷，只說自己「用語不當」，並未向被誣指太監的官員致歉，毫無誠意。不僅如此，民眾黨議員林珍羽曾為此幫他道歉，卻被柯文哲叫去訓斥，罵她自作主張是想要「墊高自己」。柯文哲的道德水平及權威人格，至此也就見底了。

什麼樣的人，會把市長和公務員的關係形容成「皇上」與「太監」？柯文哲當了八年首都市長，卻還有如此迂腐的封建觀念，令人難以想像。在民主政府，公務員奉守的是依法行政，上級的命令若違背法制，亦不能屈從。黃韻玲展現的，是正直中立的可敬精神；相反的，把公務員當成太監的人，以為自己是皇帝嗎？