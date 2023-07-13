聯合報社論／水利會改制後農民連年休耕，只是巧合嗎？

什麼樣的政策，政府會選在周六晚間公布？無非是趁著周末夜，要殺得民眾措手不及，連媒體也來不及反應。上周六晚，農委會就對農民發動了一場突襲，宣布嘉南平原近三萬公頃農田二期稻作休耕停灌，由政府補助每公頃八．五萬元。嘉南平原是台灣重要的糧倉，第一期稻作已連續三年因缺水停灌，今年則是首次連第二期稻作也休耕，等於全年無耕。糧倉變荒地，真的是「破天荒」！

消息傳出，許多農民都感到憤怒，認為今年固然雨水較少，但要農民全年都休耕，簡直是在「滅農」。也有人質疑，政府將用水優先提供給工業使用，是「重工輕農」。尤其，目前嘉南地區的水情燈號只是「黃燈」，政府就要求農民休耕，把水留給工業使用，很不公平。更有農民指出，蔡政府三年前把農田水利會改制為公務機構，併入「農田水利署」；如今看來，農田水利署的調節水利的功能，顯然比過去農民自選的水利會還差。

這些質疑，並非無的放矢。台灣近年連續乾旱，北從桃竹苗、到中彰地區，乃至嘉南，都陸續發生無水可灌導致農民被迫休耕的情事。這些現象，固然與近年颱風和梅雨較少有關，當然也是全球天候變化所致；但只要發生一次旱災，政府即應迅速應變施行備案，以避免災難重演。然而，蔡政府卻屢屢用補貼來麻痺人民的感受，施政又抱著得過且過的苟且態度；如今嘉南糧倉連年休耕，反映了民進黨的投機炒短毫無作為。

蔡政府在二○一八年通過《農田水利會組織通則》修正案，將水利會收歸國有，並於二○二○年正式併入「農田水利署」旗下。表面上，是宣稱可藉此強化水利會的指揮事權，並建立專業分工；實質上，只是為了深挖國民黨的基層支持系統，進行斬草除根。最令人驚訝的是，在水利會改制公務機構後，不僅政府的水利灌溉服務未見提升，反而連年因乾旱而強迫各地農民休耕停灌。試問：這是蔡政府收併水利會的初衷及預期功能嗎？

水利會改制三年，台灣接連三年都發生乾旱休耕，恐怕不是單純巧合，而是因更深層的行政怠惰及腐敗因素所致。水利會原為公益型的法人組織，由各地農民本於合作互助精神所組成，參與的農民基本上地位相當平等，遇到需要放水灌溉或修繕服務，很快就能解決。但改制為公務機關後，最高層級的農田水利署不過是中央三級機構，下面還有十七個分署，層層疊疊才到達各地水利會。如今，農民有任何需求，都得層層向上級官員匯報請示；官員的臉色已經夠難看，服務又怎比得上從前？

試想，這三年農委會主委陳吉仲為了美豬、蛋價、石斑、釋迦、北農等問題，已經忙得焦頭爛額，他哪有餘裕去思考水利旱象的問題？尤其，為了配合蔡總統破漏重重的能源政策，陳吉仲不斷把農地和魚塭挪為工業「種電」之用；若有更多土地休耕棄種，豈不是更方便他拿去獻給中央發展光電？再往上看，在蔡政府中央集權式的指揮下，水利議題只是農委會、經濟部和環保署間的三不管地帶，水利官員哪會有什麼積極性？

嘉南平原的大糧倉，竟淪為全年休耕之地，全民都應為此一嘆！過去台灣號稱水稻「一年三收」，這樣的豪語，在民進黨及「豬農之子」陳吉仲的主政下，已成絕響。近些年，在「愛鄉土」及「小地主大佃農」號召下返鄉的「青農」不少，他們都投注不少資金購進農機，但遇到連年休耕而補助全歸地主，他們的未來在哪裡？