經濟日報社論／提防美中AI攻防戰的衝擊

據外電報導，美國政府預計提出對中國大陸企業的新管制措施，禁止其使用亞馬遜、微軟等美商提供的AI雲端運算服務。若此禁令施行，意味著美國對中國高科技管制措施，將從晶片、半導體等領域，進一步擴張至雲端應用服務，美中科技戰將更為全面。

美國為了抑制中國大陸高科技領域的發展，除了在川普政府時期以管制措施打擊華為等特定中國企業之外，在拜登政府時期，一方面擴大實體清單，增加對大陸企業的打擊廣度，另一方面更陸續對先進半導體設備與軟體、高階GPU晶片等祭出禁令，禁止相關設備與晶片產品輸出至中國大陸。

美國的目的除了要限制中國半導體的產能擴張與技術研發外，去年10月對輝達和AMD高階GPU晶片的管制，更劍指中國大陸的人工智慧技術與應用。受美國政府管制的GPU晶片，多應用於高階人工智慧伺服器之上，提供人工智慧模型訓練之用。

不過因為網路頻寬的提升與雲端技術應用的進展，企業或學研機構若要進行人工智慧模型的訓練，已經不一定須自建高速運算的環境，可以向亞馬遜、微軟等大型雲端運算平台，以租賃的方式，透過網路使用其雲端運算服務，藉此進行人工智慧模型的建置、訓練。

美國政府為避免中國企業繞道取得相關人工智慧運算資源，除了擴大人工智慧用的GPU晶片產品管制範圍，也規劃管制中國企業使用美國業者之雲端人工智慧運算服務，進一步抑制中國在人工智慧上之發展。

不過美國政府規劃的管制作法，對其科技大廠卻可能造成立即、明顯的衝擊。以人工智慧用的GPU晶片為例，原本美國管制輝達與AMD的高階GPU晶片，而輝達則調降晶片效能以為因應，藉此規避管制，持續於中國大陸銷售GPU晶片。但在美國政府擬進一步擴大管制範圍至低階GPU晶片後，原本輝達在中國的市場恐將直接受挫。這也是為什麼輝達執行長黃仁勳在接受外媒採訪時，認為美方的作法將促使中國自行研發製造，導致美國企業失去中國大陸的市場。

如果美國政府的管制從人工智慧用的GPU晶片擴充到相關的雲端運算服務，對亞馬遜、微軟等供應商也將造成一定程度的衝擊。尤有甚者，原本輝達已跨足雲端運算服務，推出了雲端平台DGX，提供客戶可透過雲端平台租賃其運算力，進行人工智慧的應用開發、模型訓練。但未來輝達也可能因美國政府的禁令，損失中國大陸龐大的人工智慧雲端運算力的潛在市場。

當然目前美國政府尚未正式公布其禁令，或許刻正透過媒體或其他管道蒐集各界意見，評估對美國自身可能的衝擊。但從輝達等業者的反應可知，若美方擴大對人工智慧相關軟硬體供應鏈的管制，在全球人工智慧應用已大量爆發且快速發展之下，美國政府的禁令恐將如同金庸小說中的七傷拳一般，傷敵七分，損己三分。

對台灣產業而言，我國不但有完善的半導體聚落，在半導體代工製造、封裝測試與晶片設計居全球領先地位，還有與國際雲端大廠長期合作的伺服器廠商及其供應鏈，預期皆將在此波ChatGPT帶來的風潮中受惠。無論是人工智慧用的GPU晶片及伺服器，皆將成為今年下半年甚至未來數年的產業成長驅動力。惟美國政府的禁令是否頒布施行，成為我國人工智慧相關軟硬體供應鏈後續發展的不確定因子。一旦施行，短期內可能影響相關業者的營運，長期更可能驅使中國大陸政府投注更多資源發展其本土人工智慧供應鏈，進而對我國業者形成競爭壓力。因此美國政府對中國大陸管制的任何措施，各界都需嚴密觀察，也應預先規劃可能的因應措施。