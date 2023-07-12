經濟日報社論／中美「經濟戰」何時了

中國大陸商務部及海關總署7月3日宣布，為維護「國家安全和利益」，自8月1日起，對「鎵」和「鍺」相關物質實施出口管制。這兩種金屬都是重要的半導體材料，未來出口都必須交由商務部審查。美國商務部隨即表示，美國對此「堅決反對」，強調美國將與合作夥伴協商解決這個問題。

中國商務部表示，鎵、鍺相關物具有明顯的軍民兩用屬性，實施出口管制是國際通行做法。據了解，鎵的化合物是優質的半導體材料，被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業；鍺也是一種重要的半導體材料，用於製造晶體管及各種電子裝置。根據歐盟委員會2020年的一份報告，中國占了全球鎵和鍺產量的80%。

路透報導，根據海關數據，2022年對中國鎵產品最大進口國是日本、德國和荷蘭；鍺產品的最大進口國是日本、法國、德國和美國。

總的看來，中國這一個專門針對美、日等國家的大招，就是從美、日這些國家學來的，正是「以其人之道還治其人之身」，連「理由」都是抄來的：「基於國家安全和利益」。因為就在中國採取此一行動前幾天，多家重量級外媒報導，美國有意擴大管制AI晶片出口中國大陸，輝達和超微等晶片大廠未經許可，不得銷售晶片給中國客戶，甚至可能納管輝達原本特別為中國市場開發的一款效能較低的「A800」AI晶片，出手之重，幾乎就相當於趕盡殺絕了。輝達執行長黃仁勳早前疾呼並警告美國政府，這或將「導致美國產業永久失去機會」，顯然並不奏效。

不僅如此，消息指出，美國還可能要求大陸企業使用亞馬遜、微軟等美國雲端服務供應商的AI運算雲端服務平台，必須申報獲准後才能使用，美國政府此舉意在對中國進行全面而無一絲漏洞的圍堵，也是趕盡殺絕的大招。

面對美國一招狠過一招的手段，中國終於也出手反擊了，且一出手也是夠狠，鎵、鍺等金屬全球最大供給幾乎全由中國包辦，對美、日等國而言，這就相當於供給彈性近乎為零，一旦斷貨，也就等於阻絕了美、日制裁中國的源頭。中、美的科技戰、產業戰打到這個地步，堪稱已是刀刀見骨了。全球都會關注，這樣的鬥爭將伊於胡底，鬥到何時？

我們的看法傾向悲觀，在可預見的未來，仍將沒完沒了，且益將激烈。三個理由，第一，中、美之間的相互出招已進入相互報復的階段，在邏輯上必將進入到一個「螺旋上升」的軌道，相互作用，相互刺激，不存在消停的可能，更不存在找「下台階」的動機。

第二，雙方似乎勢均力敵。美國對中國開打貿易戰，始自2018年的川普政府，五年下來美方贏了嗎？美國啟動對華貿易戰的藉口是過去無往不利的「301條款」。這個從1974年開始發明出來的武器，迄今已運行了100多次，未嘗有過失敗。對日本半導體、對日本汽車等產業，一祭出301條款，日本立刻屈服；日本之外，歐洲亦未能倖免。唯獨這次，針對中國的關稅戰，中國對美國的貿易順差反而愈打愈火。貿易之外，中、美之間的科技實力看來也有得一拚，只要實力接近，這個鬥爭就會持續下去。

第三，更關鍵的是，我們之所以用「經濟戰」此一概念，因為它是一個泛稱，包括了貿易、科技、產業、金融等各種鬥爭；而經濟戰本身，也不過是像軍事、太空、體制、價值、地緣等諸多領域，都只是中、美兩強在「修昔底德陷阱」中矛盾或博弈的一個部分而已，因此，除非中、美兩強的老大、老二之爭出現了結果，否則所有的鬥爭也都將持續下去，全球各國、各領域、各企業都需要有這樣的心理準備。