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聯合報黑白集／出口鼻青臉腫，誰之過？

聯合報／ 黑白集
財政部7日公布上半年出口，五大出口市場同步下滑。圖／聯合報系資料照片
財政部7日公布上半年出口，五大出口市場同步下滑。圖／聯合報系資料照片

七月七日這天，基隆四接環評遭環保署黑箱審議打劫，地方民眾譏為「基隆的七七事變」。同一天，台灣進出口貿易也發生「七七慘劇」。財政部當天公布我國六月進出口金額，雙雙創下十四年來最大跌幅，出口年減廿三點四％，進口年減廿九點九％。如此鼻青臉腫的成績，令人心都涼了。

蔡英文自吹「經濟廿年來最好」言猶在耳，轉眼出口連十黑，跌到天都黑半邊。台灣首季經濟負成長三％，已是全球最糟，預料第二季只會更糟。這樣慘烈的景象，官員都不必出來道個歉嗎？

賴清德剛提出「和平繁榮四大支柱」，但細看，每根支柱都是空心，看不出如何能撐起台灣的和平繁榮。僅看六月的出口貿易，我國對陸港、美、日、歐洲、東協等五大出口市場全部衰退；其中美、日市場年減廿五％，東協年減廿七點六％。賴清德所提的支柱之一，是要跟民主夥伴建立更緊密的關係，請問：成效在哪裡？

蔡政府一上任即力推「新南向」，宣示要分散大陸市場。但七年過去，卻只換得新南向衰退兩成七，蔡總統滿意這成績嗎？人民滿意政府的作為嗎？可悲的是，經濟搞這麼糟，卻沒有任何官員覺得需要負責；原因是，經濟政策不過是政府兩岸對抗棋局中的一顆卒子罷了。如果人民不火大，經濟就活該被犧牲嗎？

基隆 賴清德

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