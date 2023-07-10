經濟日報社論／青年房貸補貼隱藏的矛盾

財政部近日擬對八大行庫承做的「新青年安心成家房貸」釋出利多，包括將貸款額度由800萬元增加到1,000萬元、寬限期從三年延長到五年、貸款期限從30年延長到40年，以及貸款利率除由行庫補貼半碼外，再由政府補貼1碼，因而一段式房貸利率下降到1.775%。此政策預計從今年8月1日實施，為期三年到2026年7月31日為止。近來國內房價呈下跌趨勢，受此利多政策激勵去買房的青年，未來恐會因房價下跌幅度超乎預期而得不償失。

這項政策除增加青年對住宅的需求外，也造成不同世代間與同代間的所得重分配效果。首先，此政策會增加青年買房誘因，從而疊高房價。不過，這卻和政府下列兩個打房措施自相矛盾：7月1日上路的「平均地權條例修正案」，以及近日通過將非自用住宅的房屋稅率最高上調至4.8%的「房屋稅差別稅率2.0」方案。

其次，此政策只補助年輕人，形同政府將由中、老年人所獲得的稅收移轉給年輕人。不過，由於補助金額和房價正相關，也因而愈有能力買高價房的高所得青年，獲得更多的補助。

對年輕人而言，宜思考未來房價走勢，再決定是否趁此政策利多來購房。欲購屋的青年，最多僅能申請房價八成的房貸，因而此政府補貼1碼利率（0.25%）的政策，相當於每年最多補貼房貸申請人千分之二的房價。因此，欲購屋的青年，要權衡未來三年平均每年房價跌幅是否可能超過千分之二。

從目前房價走勢來看，極可能出現此種跌幅。和去年的房價最高點相比較，今年6月初六都的房價皆下跌，而跌幅分別為台北市5%、高雄市2.9%、台南市2.8%、桃園市1.1%、台中市0.2%以及新北市0.1%。另外，和去年第1季相比，今年第1季六都的房屋買賣移轉棟數皆下跌，而跌幅則介於16.6%至20.4%之間。出現這種價跌量縮的情形，顯示六都的房價短期趨勢向下。

近來台灣出口表現不佳，但央行仍面臨升息壓力，是未來房市不樂觀的主因。首先，在新冠疫情逐漸緩解後，消費者大量減少對手機、平板及筆記型電腦的購買，導致從去年9月到今年5月為止，台灣的外銷訂單年增率出現連九黑。這也造成GDP年成長率的衰退幅度，由去年第4季的0.78%，擴大到今年第1季的2.87%。出現此種經濟衰退的趨勢，不利於未來房價表現。

其次，台灣近來以管制手段壓制通膨，造成央行未來時時面對升息壓力。全世界最近的房價下跌，是由美國聯準會2022年1月開始進入升息循環所帶動。迄今，全世界各大城市房價普遍皆已下跌一、二成。例如，南韓央行將基準利率由2021年6月的0.5%提高至2023年1月的3.5%，導致房貸利率超過7%，從而使首爾今年的房價較去年平均下跌18.6%。

台灣的房價並未如同南韓般下跌，是因央行將重貼現率由去年年初的1.125%，僅提高到今年3月的1.875%。然而，台灣的消費者物價指數年增率從2021年8月到今年5月，已連續22個月超過2%，這導致實質利率為負的情形，已由2021年2月一直延續至今年5月。又由於政府對民生物資如雞蛋、油、電的價格管制，導致國內物價上漲的壓力被隱藏在政府債務或國營事業的虧損內。換言之，台灣的通膨問題遠比官方公布的數據嚴重。此人為壓抑因素，再加上明年碳費上路後，廠商勢必增加的生產成本轉嫁到消費者身上，因而短期內央行必須隨時準備升息。這對未來房價造成不利影響。

總之，政府補貼年輕人房貸利息的政策立意良善。不過，年輕人宜考慮未來房價可能出現超乎預期下跌的風險，因此，多多觀察房市變化，之後再進行買房決策，可能是較保險的作法。