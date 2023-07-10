聯合報社論／非核下的光電墳場島，總統參選人應表態

蔡政府執政七年，環保議題已被棄置不顧；而為填補能源不足的坑洞，又不斷犧牲環境生態及國土綜合規畫。尤其政府以發展綠能為名，不顧環境正義，胡亂鬆綁土地開發，不僅欠缺國土開發視野和規範，更將犧牲台灣土地、生態與住民的未來。

全球高喊降低碳排放，綠能原是必要能源路徑之一。但蔡政府欠缺周詳規畫就喊出二○二五非核家園，並在這緊箍咒下做出各種能源配比。躁進限期非核，迫使其他能源配比不得不膨脹，無視台灣短期內能否承載，這是政府發展光電的最基本問題。

也是在這緊箍咒下，須用大片土地交換的光電發展被單純數字化，跳過掌控土地最高使用原則的國土計畫法，逕由只為高層能源目標服務的能源局處理，光電對土地倫理、環境生態等影響層面都遭漠視。這是為何台南七股等地魚塭布滿光電板，漁民多次抗議「光電滅漁」都無法阻止；屏東田地遭光電切割而荒廢，農民高喊「光電侵農」都被冷處理。能源局甚至列明光電種到東部賣電費率加碼，致使花蓮鳳林山林大片樹木遭粗暴砍伐，不顧森林創造的碳權價值其實比光電多好幾倍。

當連國土計畫法都隻字未提與土地綁在一起的光電等綠能發展基本原則，使得縣市做國土計畫等無法源依據，難怪光電案場能如怪獸般吞噬埤塘、魚塭、溼地、農田、山林，與發展綠能的護生態動機反諷脫勾，這是政府發展光電問題之二。

同樣的二○二五緊箍咒，更使能源局只求迅速發展光電、不見規範，所擬光電景觀及生態環境審定原則空洞抽象，未設量化限制。學者指出，除農地因種電遭變更為特定目的事業用地，一般光電案場與周遭僅退縮一點五米，光電板也蓋好蓋滿，不受覆蓋率規範，龐大量體、光害、噪音等衝擊周遭生態與聚落生活甚鉅。這是政府發展光電問題之三。

在這樣的緊箍咒下，光電發展已無程序正義可言：能源局為滿足非核期限所需的光電量，先算出所需土地，再由各部會想方設法進貢。台南七股漁民養得好好的魚塭，硬被編為不利耕作區；彰化大城近九成土地屬優良農業環境區，也逾八成正做農用，照樣遭農委會列為「低地力農地」，劃入「綠能發展區」優先示範區。

去年政府將二○二五年光電設置目標從前年的廿ＧＷ上調為卅一ＧＷ，遽增逾半，光電亂象更加速蔓延。眼見現行法規下可用地就要不夠，各部會再度忙著修法大開後門，內政部預告鬆綁「非都市土地使用管制規則」，就是要把更多農林保安地納入「綠能發展區」；經濟部、農委會也即將公告或鬆綁種電相關規定。

更可怕的是，隨著政府去年同時提高二○五○年光電目標，學者估計台灣還得再割出約八個台北市大小土地，光電亂象將更加慘烈。最近有八十位學者連署呼籲行政院應責成內政部等從國土計畫高度，提出明確的光電開發區位劃設原則與總量管理，否則光電恐將毀了下一代的生存環境；但學者的呼籲，內政部充耳不聞。

近日「經濟學人」周報指出，全球綠能發展中，窮人將受重創：政府預算拿去支持減碳，排擠了窮人最需要的醫藥及教育等預算。在台灣，光電遊戲造福了業者，也為綠營政商打造出黑金新故鄉，土地生態與農漁權益卻遭獻祭，民主與正義也遭陪葬。台灣未來恐怕將成銀閃閃卻不見生機的光電島，甚至因未做電板回收規畫，變成光電墳場之島。

這就是政府要留給下一代的嗎？各總統參選人都應該表態了！