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聯合報黑白集／補貼滿天飛，街友無人問

聯合報／ 黑白集
副總統賴清德視察林口選手村社會住宅，他表示當上總統後將支持打擊囤房、擴大青安優惠貸款至千萬、社宅部分包括新建、包租代管、租金補貼與蔡英文總統執政8年合計6年達百萬戶，藉此三項具體政策解決居住權益問題。記者季相儒／攝影
副總統賴清德視察林口選手村社會住宅，他表示當上總統後將支持打擊囤房、擴大青安優惠貸款至千萬、社宅部分包括新建、包租代管、租金補貼與蔡英文總統執政8年合計6年達百萬戶，藉此三項具體政策解決居住權益問題。記者季相儒／攝影

因應選舉在即，蔡政府半個月來撒出漫天形形色色的政策補貼，主要為討好年輕族群。從高中、大學的學費補貼及學貸減免，到租屋補貼、房貸補貼，到無薪假補貼，還有「３+１」的兵役補貼，金額加總恐已飆破千億。政府不僅補好補滿，甚至不惜補過頭、補重複，全為了選票。

照顧年輕人是好事，但像這樣大手筆一揮，半個月便拋出上千億元預算，人們心裡不免嘀咕：這些都是社會弱勢嗎？如果政府把錢都輕易花光了，那麼社會更弱勢的人怎麼辦，他們都得到應有的照顧了嗎？

當然沒有！近幾年，人們最怵目驚心的景象，是全台各地火車站周邊日益增加的街友遊民。其中，僅台北火車站即有兩百五十多人，他們在夜間以紙板鋪地而睡，日間則帶著私人物品到處打工或流浪，身影令人不忍。柯文哲在市長任內被問到此事，曾說街友「喜歡自由自在」，又說「會統一處理」，但最後並未處理，只是坐視人數激增。

同樣的，蔡政府也從未把遊民當成必須面對的問題。原因是，這些居無定所的人，在政治上從來不是一群有意義的公民，自不是值得爭取的選民。台北火車站過去因外勞假日席地群聚引發民眾側目，如今同一地點睡滿本國街友，人們心裡覺得好受嗎？

補貼滿天飛，街友卻無人問，這是愛民的政府嗎？

街友 火車站 遊民

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