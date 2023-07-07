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聯合報黑白集／問政不能像股市散戶

聯合報／ 聯合報黑白集
股市示意圖。 本報資料照片
股市示意圖。 本報資料照片

台股近半年指數漲了三千點，許多股民重啟塵封的帳戶。但經驗顯示，望風進場的散戶，投入股市賺少賠多。原因是，他們普遍的特色就是沉不住氣，不在基本面做功課，卻很容易被短期消息或「明牌」影響，見高就砸錢猛追，逢低就急著殺出。即使理智告訴自己，漲勢與跌勢都已反應過度，仍忍不住要跟風滾雪球。結果，往往在錯誤的時間點進場與出場，鈔票都讓別人賺走，自己成了被收割的「韭菜」。

二○二四年的大選，基本態勢其實相當清楚。民進黨苦於民怨累積與派系心結，只能掌握約四成版圖；但有執政八年基礎，得票也不致低於四成太多。換言之，綠營想繼續執政，很難憑自身實力取得過半勝出。但如果對手陷入分裂，賴清德漁翁得利，續坐江山便有機會。

「拉下民進黨」可謂當下多數民意，但在野陣營的坐轎與抬轎人物，卻仍不乏抱持盲目散戶心態者，可能把希望搞成失望。或者見到有機可乘，就非要搶著進場分一杯羹，卻不顧可能把船坐沉。也有人感覺局面稍稍不利，立刻風聲鶴唳，搶先棄船而逃，把恐慌愈攪愈大，不可收拾。到頭來發現，假戲成真的關鍵居然是自己，卻已沒有彌補的機會。

「股市最缺的是資金，最不缺的是傻瓜」。別笑號子裡總有一堆韭菜，放眼政壇，不也是如此？

民進黨 台股 2024大選

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