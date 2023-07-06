聯合報社論／大哥不是這樣幹的，郭董勿重蹈覆轍！

在爭取國民黨提名未能如願，爭取民眾黨合作又碰壁後，郭台銘對總統大位仍未死心。前天傳出國民黨內的「挺郭派」，要在昨天的中常會奇襲發動「換侯」，結果顯然並未成功；加上郭台銘近日繼續行走「江湖」，積極在地方上爭取支持，並拋出治國理念；但在他的民調已出現「第四」，陸續走低的現實下，郭董如何在這條路上找到一個光榮的出口，恐怕會越來越難。

郭台銘能遊走於藍、白之間，表面上看，原是一種優勢；但隨著時間和情勢的推移變化，這項優勢正快速流失。關鍵在於，如果郭台銘在藍、白之間扮演的是「促合」的角色，關於他的想像空間就會無限大；相反的，如果他只是要在藍、白之間找到自己的「獨大」地位，其價值感即不復存在。原因很清楚：國民黨和民眾黨都必須遵循政黨政治的遊戲規則。而郭台銘則是個霸氣的大老闆，他只想發號施令，公司上下奉命辦事，光就這點，藍、白兩黨就難以領教。

在國民黨徵召侯友宜之後，郭台銘曾發表聲明，宣稱會「信守承諾」，盡最大努力支持侯勝選。但不數日，他便將自己的承諾忘得一乾二淨，開始挖國民黨的牆腳，並在金門上演與柯文哲的「海誓山盟」。郭董如此輕薄對待自己的「承諾」，令人失望。四年前他爭取國民黨提名未遂，憤而退黨，並兩頭投資押注民眾黨和親民黨，分散了反對陣營的力量，這樣的憾事難道要重來一遍？

郭台銘最近向民眾黨示好，爭取「郭柯配」或「柯郭配」，但追求的方式也很令人錯愕。先前傳出，郭台銘向友人聲稱，他自信有機會「併購民眾黨」。這「併購」二字一出，嚇得柯文哲連忙取消「郭柯會」，還說「政治要有它的理想」，錢不能是唯一考量。未料，「併購震撼」尚未消退，又傳出郭台銘希望「讓大哥先做四年」。風聲一出，再度引爆民眾黨內部的不滿，認為欺人太甚。

平心而論，郭台銘白手起家，打造鴻海帝國，創造驚人財富，確有過人之處。他在疫情期間，投下巨資購買疫苗，也讓許多人感念。但這與他是否有能力治國，未必能畫下等號。四年前，郭台銘突然加入國民黨又突然退出，造成藍營內部的裂痕，已讓許多人印象深刻，認為他欠缺政治手腕，更缺乏大局意識。四年之後，郭董又可能走上同一條路，更讓人覺得這幾年來，郭董未能反省，個性依舊。選民希望看到的是一位成熟有智慧的治國者，而不是一位暴衝型的企業老闆。

郭台銘頭戴國旗帽，大聲疾呼中華民國，固可打動深藍選民；他也積極規畫了若干兩岸與公共政策，但他如不能將這些政策有計畫的融入藍營整體競選布局，而只是藉此凸顯個人風格，意欲取「侯」而代之，則他的所有努力只是在幫民進黨競選，與他力挺中華民國，維護兩岸和平的初衷背道而馳。

無論是「併購說」或「大哥說」，郭台銘在大選中尋求與民眾黨的合作，恐怕已把路越走越窄。其中癥結，一是郭董的金錢主義及重利取向，讓他忽略了民主政治的平等原則及謙抑精神；二是他過度好勝爭強，一切由自我為中心出發，不斷讓他做出破壞大局的決定。更別忘了，郭台銘破格參與藍營初選最後卻言而無信，四年前已上演過一回，這次再重蹈覆轍，勢必嚴重損及他長年積累的形象。時至今日，「換侯」的可能在現實上幾近於零，郭台銘的所有動作若不能幫助藍營，或甚至藍白整合，則必然招致破壞團結、不顧大局的歷史惡評。郭台銘口口聲聲以中華民國為念，但他做的事，卻正走向反方。