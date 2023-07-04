聯合報社論／景氣糟透了，蔡政府卻有閒情在那裡揮霍

為了幫賴清德的總統大選造勢，行政院各部會最近閘門全開，各種補貼救急措施悉數出籠。教育部祭出對私立大專院校學費補貼，每人三．五萬元，高中職學費全免；內政部祭出房貸補貼，每戶三萬元；勞動部不惜動用「勞動保險基金」，讓無薪假的勞工每月可領取九千七百元補貼，期限從半年延長為一年。國防部和教育部還推出就學服役「三加一」方案，補助提供彈性修課計畫的大學，每人六萬到十二萬元。

上述各項補貼計畫，林林總總加起來，一年要花掉國家近千億的經費。行政院長陳建仁在拍板學費補貼方案時大剌剌地說，去年政府有近五千億的超徵稅款，所以有能力這麼做。陳建仁顯然忘了，在他接任閣揆前，蔡政府已經把去年這四千五百億元的超徵稅款做好分配規畫。其中，七百億分配給地方政府，一千億用於補貼勞健保和台電虧損，一千億用於「加強韌性經濟」，剩餘的一千八百億元則向每個國民發放六千元現金。如此加減起來，行政院最近撒出的千億元補貼，莫非是大幅挪用了「加強韌性經濟」的千億元？

政府財政除須遵守「量入為出」原則，也必須接受內部的審計及國會的監督；否則，即談不上「遵守財政紀律」。如果陳建仁把「加強韌性經濟」的千億經費，都拿來發放各式各樣的補貼，雖照顧了一些弱勢群體，卻與「發展經濟」及「強化韌性」的目標背道而馳。尤其，民進黨為了選舉買票的自私目標，推出了許多救急性的短期措施，但每一項都可能淪為無法消化或戒掉的長期政策，未來勢必成為國家嚴重的財務病兆。「寅吃卯糧」的結果，甚至可能危及下一代的未來，成為他們不可承受的負擔。為了一次選舉，付出這麼大的代價，明智嗎？

先問一個最直接的問題：去年政府有四千多億元的超額稅收，今年還會有同樣的榮景嗎？如果沒有，那麼今年陳建仁揮霍的這些補貼政策，明年要如何延續下去？要去哪裡挖東牆、補西牆？而今年受惠的人，一旦明年斷炊了，他們的處境不會變得更糟、更難因應經濟的困頓嗎？

其實不必等今年過完，僅從上半年各種景氣指標的墜落觀察，今年經濟不可能好，甚至可能很糟，已可預期。讓我們用一些數字來提醒陳建仁：財政部的統計，今年五月台灣的出口年減十四％，這已是連續第九個月負成長。經濟部的統計，五月工業生產指數年減十五．七％，是「連十二黑」，亦即已持續一年惡化。國發會的景氣對策信號，五月繼續亮出「藍燈」，這已是連續第七顆藍燈，顯示經濟動力不足。看到這些數字，陳建仁仍覺得今年稅收有可能大幅超徵嗎？

主計總處原預估今年我國經濟成長率可達二・七五％，到五月已下修為二．○四％，是八年來的最低。然而，最近中央銀行更將經濟成長率下修為一．七％，直接戳破了經濟「保二」的迷思。我們要提醒的是：當台灣經濟發展碰上結構性轉型的瓶頸，景氣日漸惡化，而政府卻一味揮霍，將原本應用來振興經濟的本錢拿來胡亂撒幣補貼，只為貪圖執政黨一時的選舉利益。這樣短視近利的執政者，還能讓人民再相信它一回嗎？

政府照顧弱勢是天經地義，問題是，經費來源要「取之有道」，不可挪東用西，以欺罔的手段遂行自私的目的。尤其，台灣經濟正處於低迷，許多結構性問題亟待解決，行政院卻將「加強韌性經濟」的經費拿去任意補貼。試問，被犧牲的經濟的韌性，誰來承擔？