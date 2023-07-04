經濟日報社論／區域經濟整合 台灣要加把勁

蔡英文總統執政以來，由於邦交國中斷影響，台灣與尼加拉瓜、薩爾瓦多的自由貿易協定（FTA）已失效，與宏都拉斯FTA也將在今年底終止。蔡政府宣稱台灣與這些國家雙邊貿易不熱絡，失去三個FTA對台灣影響微不足道。在這段期間，政府也與巴拉圭、史瓦帝尼、馬紹爾及貝里斯等四個邦交國締結FTA，但無論就自由化範圍及程度而言，並不符合一般FTA標準；對台灣效果更是微乎其微，甚至無法彌補三個失效FTA的損失。

連同新完成四個FTA ，目前台灣與巴拿馬、瓜地馬拉、中國大陸、紐西蘭、新加坡，合計共九國仍維持FTA。台灣不但在FTA數目成長遲緩，在出口涵蓋率，即出口享有FTA優惠占總出口比重約為10.7%，遠遠落後其他國家，而且絕大部分是來自蔡政府當初急欲除之而後快的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。

加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），一直是台灣最優先選項，政府強調早已做好準備，但在決策延宕下遲遲沒有申請。直到被台灣視為條件較差的中國大陸在2021年9月提出申請超車後，台灣才正式申請，但已經處於被動。

CPTPP最近即將召開執委會，台灣念茲在茲期望可以成立加入工作小組；為此也先後開放美國萊豬、日本福島產品，甚至加拿大全齡牛的進口，但迄今仍得不到上述國家的公開支持。CPTPP已經成為兩岸角力戰場，兩岸申入儼然已成為零和博弈。但以最近今年CPTPP輪值主席國紐西蘭總理訪問大陸，簽署多項協議，在今年順利成立台灣工作小組的困難度不低。

區域經濟整合落後，也連帶影響出口，出口持續衰退已使經濟連兩季負成長。台灣所有主要市場均呈現下滑，其中以中國大陸衰退最明顯；另外傳統產業的非零關稅產品，衰退幅度遠超過以半導體為主的零關稅項目。除了景氣變化因素外，欠缺FTA網絡也是重要原因。

最近是否重啟服貿的議題成為焦點，蔡政府除了以服貿已經過時而反對外，更以在全球與中國大陸脫鉤下，與大陸啟動談判會影響台灣與其他國家洽談的進展；卻漠視即使各國在圍堵中國下，還是與中國大陸廣簽協議的事實。

除了對外區域經濟整合不順外，台灣內部經貿體制建構也落後。政府當初承諾推動的「兩岸協議監督條例」，迄今毫無進展；以致未來兩岸即使有機會重啟談判，成果也無法落實。

蔡政府任內全力營造與美國關係，今年6月簽署台美21世紀貿易倡議的首批協定。政府強調此成果不但是台灣區域整合重大進展，更是台美關係的里程碑，並可為台美FTA鋪路。平心而論，台美21世紀貿易倡議對完善台灣經貿體制有正面助益，但欠缺市場開放而使得效果大打折扣。

蔡政府時期歷經CPTPP及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）兩大區域經濟整合協議簽署及生效，台灣均被排除在外，目前已承受衝擊。其次相較於中國大陸已完成與東協及紐西蘭FTA升級版，台灣在推動既有FTA升級也毫無作為。另外一些功能性的協定，例如數位經濟夥伴關係協定（DEPA），台灣也難以切入。

近年來全球區域經濟整合不但進展快速，還更為多元化；但台灣幾乎仍在原地踏步，在各方面均無法開疆闢土。蔡政府全力美化台美21世紀貿易倡議，強調可以做為台灣推動區域經濟整合的指標；不過台美21世紀貿易倡議對台灣雖有加分，但絕非萬靈丹，現實面更無法緩和台灣出口衰退的頹勢。