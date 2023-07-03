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聯合報黑白集／郭董併購或獨立參選？

聯合報／ 黑白集
鴻海創辦人郭台銘未能爭取國民黨總統提名，其下一步引人關注。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘未能爭取國民黨總統提名，其下一步引人關注。圖／聯合報系資料照片

侯友宜獲提名後，郭台銘的造勢一直未停。最近傳出他可能「獨立參選」，因而須倚賴民眾的連署推薦，門檻是廿八萬份連署書。但郭台銘還有另一條路，就是尋求「郭柯配」；幫忙傳話的人說，郭台銘甚至認為有機會「併購民眾黨」。這「併購」二字，把柯文哲嚇到了，原要安排的「郭柯會」連忙喊卡。

有錢的人，講話就是比較放肆。但像郭董這樣，把跨政黨合作直接套上企業的「併購」概念，彷彿有錢的人就能一口吞掉別人，未免太財大氣粗。也難怪，柯文哲非但未露出「待價而沽」的喜悅，民眾黨內反而雜音四起，郭柯會只好喊卡。

如果郭台銘也自行參選，那麼總統大選的「三腳督」就變「四腳督」了。根據最新民調，侯友宜支持度尚無起色，但郭董也笑不出來，他排名老四。更尷尬的是，一旦出現四腳督，柯文哲的民調就從稍早的領先一次跌回原點，只剩下兩成。原因不難理解：柯Ｐ的領先者形象，只是「郭粉」暫時寄生罷了。

郭台銘參選總統的意志，讓人敬佩；但他不遵守遊戲規則的任性和霸氣，則令人難以恭維。更可議的是，他認為一切都可以用錢擺平的心態，讓人擔心可能危及台灣的民主。政治如果淪為金錢萬能遊戲，公平正義就蕩然了！

四年前的殷鑑不遠，郭董好好想想自己要留下什麼。

郭台銘 柯文哲 郭董

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