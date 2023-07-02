聯合報社論／小刀操盤、侯韓合體，侯友宜仍須政策對決

歷經二個月的亂流後，國民黨總統參選人侯友宜邀得國安會前秘書長金溥聰擔任競辦執行長，為選戰操盤。接著，在昨天黃復興黨部活動上，侯友宜也與高雄市前市長韓國瑜同框。侯友宜在選戰節奏、團隊戰力和藍營整合上，已漸邁開步伐。然而，在重新整隊後，侯友宜更必須在政策訴求上打出政黨對決氣勢。

當侯友宜還在努力掙脫餵藥案烏龍泥淖時，同樣深陷黨內性騷風暴的民進黨總統參選人賴清德，已開始以補助私大學費突圍，並由教育部加碼撒幣，力挽青年選票缺口。民眾黨主席柯文哲更是空口一句「重啟服貿」，就攫取大批聲量。相對的，在政策議題上，侯友宜不是慢半拍就是模糊以對；甚至在兩岸、核能議題上，侯過去與國民黨保持距離或背道而馳的立場，正是其無法有效整合藍營的主因之一。影響所及，國民黨即便在傳統優勢的政策戰場上，也難獲共鳴。

就以重啟服貿為例，綠營圍攻火力雖猛，柯文哲卻因此坐收聲量，跟進的侯友宜則幾乎看不到存在身影。柯文哲昨非今是，自然不是為了支持國民黨的主張，而是因為民進黨執政操弄反中，兩岸局勢緊張，國民黨過去的兩岸政策漸獲「平反」。亟欲爭取藍營選票的柯文哲，選擇在服貿、貨貿議題上出擊，此其時矣。

然而，最具正當性提出此一主張的侯友宜，雖也表示「兩岸服貿協議要快速展開」，但一來沒有完整論述，二來僅是「跟進柯文哲」，以致無法激起回響。原本是國民黨的優勢議題，反而成了柯文哲爭取選票、搶得政策論述權的資本。

在能源政策上，侯友宜也面臨同樣的困境。在國際減碳趨勢，以及民進黨「非核家園」導致綠電弊案頻傳、電力供應不穩的情形下，國民黨過去被攻擊的核能政策，民意也有扭轉跡象。以前反核四的柯文哲，率先提出核二、核三延役主張；在國民黨總統提名之戰落敗的郭台銘，所提「重新檢視核四重啟可行性」主張，也被柯文哲採用。連賴清德也修正非核神主牌，主張將核能作為「緊急使用」。

原本固守政黨立場即可搶得先機的侯友宜，卻慢了好幾拍。當其他參選人主張重啟核電時，侯友宜只說「納入選項」；待其跟進核二、核三延役話題，柯文哲、郭台銘已經走到了評估重啟核四、長期規畫新核能發展的階段。國民黨的傳統政策又成了別人的加分題，而且還被拿來和侯友宜競逐同一批選民。

其他政黨「跟進」國民黨的主張，並不僅兩岸和能源議題。最核心的國家認同問題，主張台獨的民進黨，已經來搶「中華民國」招牌，連「務實的台獨工作者」賴清德，喊起「中華民國台灣」也不打結。侯友宜雖然也說「捍衛中華民國」，但連基於憲法的「九二共識」都說不出口，反而失去了話語權。

侯友宜請出金溥聰操盤，有助選戰策略升級和加速藍營整合；尤其金溥聰曾是前總統馬英九的心腹重臣，代表的是國民黨在國家認同、兩岸和平、能源經濟等傳統政策方向。侯友宜與韓國瑜合體，除了遞橄欖枝，營造大團結態勢外，在國家認同和兩岸立場上也具象徵意義。雖然國民黨內對這些「傳統主張」仍見猶豫，但侯友宜應該體認：如果國民黨對自己的主張都失去信心，要如何說服選民支持？如果國民黨的主張與其他政黨沒有分別，選民又為何一定要投票給國民黨？同樣，在其他重大議題上，選民也等著看侯友宜的主張。國民黨在政策上與民進黨、民眾黨做正面對決，才是正辦。