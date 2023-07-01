聯合報社論／服貿還在口水戰，台灣的時光已一去不返

民眾黨總統參選人柯文哲最近拋出「重啟服貿談判」議題，引來大綠小綠圍剿。民進黨痛斥他可惡、不負責任、走回頭路；時代力量則批柯文哲是為了搶深藍的票，才不惜扭曲太陽花運動。對此，柯文哲則辯稱，自己當年是「反黑箱、不反服貿」；他也呼籲民進黨趕快通過《兩岸協議監督條例》，不要讓它在立法院躺著。

表面上看，圍繞「重啟服貿」的討論似乎很熱烈；實質上，它只是被當成大選攻防的工具議題，並沒有任何政黨真的認真在思考服貿的利弊和可能性。首先，柯文哲並不是自己主動公開倡議「重啟服貿」，而是其草擬中的「國政白皮書」提及這點，被親綠媒體翻出來炒作，他只能被動接招。其次，柯文哲最近多次排在民調首位，民進黨當然要將原本對準侯友宜的火力移到他身上；原本貼給藍營的「賣台」標籤，也改送柯文哲。時代力量作為太陽花學運受益者，只能一味附和。第三，國民黨其實樂見「服貿」重見天日，但也深知除非拿回執政權，否則此事終無可能，只能軟弱地回應。

值得玩味的是，柯文哲辯稱當年是「反黑箱，不反服貿」，說詞聽起來狡猾；但時移勢易，倒也有不少人埋單。原因很簡單：其一，當年隨著反服貿而興起的太陽花學運，近年光環剝落，不少民眾開始後悔沒給服貿機會。其二，兩岸關係自反服貿後下墜，近年更走至劍拔弩張，年輕人必須延長兵役，這種惡劣關係並非國人所願。其三，如柯文哲所說，當年反服貿是因為審查時的黑箱作業；同理，蔡政府和美國簽訂的《台美廿一世紀貿易倡議》原來也不擬送立法院審查，也是另一種「黑箱」。

經過多日論戰，服貿能否重啟，目前依然前途渺茫。然而，在「誰更黑箱」的爭論下，蔡政府近日終於同意將《台美廿一世紀貿易倡議》從原本的送立院「查照」，改為送立院「審查」。這點，倒是這場論戰的意外收穫。尤其，美方與我簽署的《美台廿一世紀貿易倡議》，在美國必須經過參眾兩院同意；而民進黨在立院有過半席次，卻連這個程序都想要省略，真的是「吃人夠夠」。若不是「重啟服貿」的話題勾起民眾心裡的痛處，蔡政府豈會在乎什麼民意，什麼「黑箱」？

諷刺的是，這個被柯文哲稱為「假新聞一條龍」的重啟服貿議題，一周來受到各黨的熱烈討論，也盤踞了媒體許多版面；但各方的爭論只是口水戰，「重啟」根本不是焦點。說來可悲，這就是台灣政治浪費人民精力的一種獨特方式：它燃燒民眾的熱情和腦力，卻不追求成果或目標，任由所有能量在空氣中消散而不以為意。

十年前，柯文哲和綠營共同把「服貿協議」打入地獄，宣稱要建立監督機制的《兩岸協議監督條例》也沉睡不醒；唯獨民進黨還坐享紅利的ECFA，蔡政府仍緊抱不放。十年後，服貿或許仍有可供炒作的殘餘價值，綠白兩黨因此在那裡津津有味地舌戰不休；但台灣錯過的時光和機會，誰能夠彌補？十年前因應當時兩岸發展程度設計的服貿協議，經過十年遷延，就算要再重走，也已不是當年的同一條路。可笑的是，我們的政治人物，仍然只有同一套說詞；他們陳舊的心態和步調，哪裡帶得動台灣前行之路？

沒錯，服貿還在政治口水戰，但台灣十年的時光已經一去不返。台灣若連鳳梨石斑及開放陸客都不能談，要談重啟服貿，唯一可能就是政黨輪替。否則，民眾就只能繼續坐視政治人物耗盡大家的期待和未來。