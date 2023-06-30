聯合報黑白集／只抓「質量」 不拉警報

國軍莒光日阿兵哥都得收看的「國防線上」節目，上月某集介紹新式步槍射擊訓練，旁白說了「持續提升訓練質量」一語。一個月後，旁白忽然觸動綠營「恐共」雷達，一夥人對「質量」一詞大加撻伐。

「質量」與「重量」，大家都學過，現在前者突被綠營指為「中國用語」。綠委王定宇說，這對國軍精神戰力有相當影響；賴品妤更說，這是「中國戰略性的輸出慣用語」，「大剌剌地進行思想統戰」。一個單詞，就彷彿造成了精神汙染。

糗的是，網友立馬挖出蔡總統說過：高「質量」的台灣製造取代中國製造，成為輸美主力。原來，「匪語匪詞」早已滲入高層腦中。賴品妤臉書三年前談故宮文物修復，兩度用了「質量」，如今迴力鏢砸中自己，證明自己早在統戰最前線。難怪國台辦嘲諷民進黨政客跟不上節奏，遲早被年輕人拋棄。

民進黨抗中，腦抗、體不抗。去年研究禁用小紅書、抖音，今年有教科書說土豆即馬鈴薯，教育部立刻說審不過。連先嗇宮祭個伏羲氏，都要查處。但最近共機連兩天飛到廿四海里鄰接區，別說我機升空對抗了，連拉聲警報都不敢。

當年輕人琅琅上口檔次、智能、視頻、躺平等語，民進黨卻仍以為冷戰圍牆還沒拆呢！這種嘴砲抗中的政黨，還在當思想警察，距離人民也太遠了！