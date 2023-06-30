聯合報社論／科技快速發展 對媒體和民主機制造成新挑戰

Google新聞副總裁金格拉斯昨天在世界新聞媒體年會上說，他認為媒體應該獨立自主，完全不受政府或私人機構資助，才能真正發揮言論自由的機制。他的說法在年會上引起熱烈討論，因為媒體與科技平台的關係目前正是當紅議題，更往深層看，也是科技發展、媒體自主與民主機制三者之間更複雜的問題。從互聯網、手機，到社群媒體、科技平台崛起，每一階段都改變了社會體制及民主機制的面貌。

去年底OpenAI推出ChatGPT人工智慧（ＡＩ）聊天機器人程式，短短兩個月使用者就破億，效能強大令人驚豔。目前，南韓、印度和中國等國都已出現ＡＩ女主播，顯示生成式ＡＩ趨勢銳不可擋。科技帶來便利但也造成衝擊，世界新聞媒體年會討論此一議題，則關注ＡＩ將帶來的訊息混亂與偽誤，認為需要設法監管，以避免失控。

近數十年科技的發展，大大改變了新聞事業與閱聽大眾之間的關係。網路的普及，引領紙媒向電子化轉型；科技平台及社群媒體的勃興，帶動了自媒體發展，也刺激主流媒體重新聚焦定位並調整商業模式。對社會而言，科技的發展使得訊息傳播更為容易，但也切割了人們的互動，更造成意見市場的破碎化；不同的言論小圈圈各自劃地為王，也讓社會的共識更不容易形成。

生成式人工智慧的快速發展，則又更推波助瀾，讓偽誤訊息輕易地十倍速擴散。尤其，有些隱含敵意、歧視或偏見的假訊息，在科技的包裝下，可能讓人誤以為無害或信以為真。如何善用科技快速產製真實可靠的新聞，有效拆穿並勝過假訊息，是這一代新聞媒體人的志業與挑戰。

這次在世界新聞媒體年會上，來自比利時、瑞典、丹麥和法國的媒體集團的代表均同意，媒體應該善用ＡＩ技術來收集資料，但最後的編寫工作仍應由新聞工作者完成。使用ＡＩ，必須建立公平、可問責、透明、可解釋性等準則。今年六月中，歐洲議會已通過《人工智慧法》草案，將潛意識操縱、大規模人臉辨識、社會信用評分等列為禁止發展事項。反觀台灣，社會上的假訊息危害事件難以勝數，政府機關連一般詐騙都無能處理，我們的腳步實在落後太多。

再看，前幾年Deepfake（深偽）技術推出，讓新聞界信守的「眼見為憑」原則，變得極為脆弱。近幾年，從地緣政治對抗到內部的政黨競爭，全球四處可見政治人物利用各種造假技術打擊對手，群眾則往往莫辨真假。新聞工作者必須加倍努力，提供閱聽者更有深度的內容，也幫民眾釐清訊息的虛實。

ＡＩ對新聞業造成的衝擊，在一方面，是媒體查證新聞的難度及成本將大幅提高；另一方面，政府面對訊息傳播的態度若是出於私利而非公益，則非但無法打擊假訊息，反而會侵害媒體的第四權行使。

科技為新聞產業帶來的另一挑戰，是原本有價的「內容」被大型科技平台輕易複製運用，從而稀釋了原有的收益。從澳洲、美國、加拿大到歐洲，陸續出現了媒體產業向Google、Meta等平台要求付費的議價談判，目的就是要打破科技平台無償或低價使用媒體新聞內容的霸權。如果科技業者以「無成本」的方式大量蒐羅、轉載媒體苦心創作的內容，這對新聞內容產製者絕不公平，當然也會損及媒體生態的健全。

科技和ＡＩ的發展，對媒體是機遇也是挑戰。如何避免假訊息變成內容農場的劣質產物，需要新聞媒體產製更優質、更有說服力的報導作為對應，同時嚴防掌權者利用假訊息危害民主政治。在科技及ＡＩ的洪流中，媒體人光保持清醒還不夠，還要有夠快速的行動能力。

（系列完）