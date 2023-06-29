聯合報社論／新聞自由是民主體制的核心與靈魂

「世界新聞媒體年會」在台北開幕首日，主辦單位把象徵新聞自由的「金筆獎」頒贈給迄今仍受監禁的兩名伊朗女記者哈米迪和莫哈馬迪。她們因為報導伊朗「道德警察」在阿米尼頭巾事件中的暴行，被逮捕入獄迄今。

世界編輯人協會會長拉莫斯在宣布獎項時，譴責伊朗政府罔顧人權，壓制媒體，封鎖新聞自由。她也感嘆，因商業模式的不定、科技的演進，當權者更容易操弄民粹和社群媒體，破壞媒體的公信力。她說，言論自由仍極脆弱，產製有品質的新聞也較以往更為不易。

拉莫斯的憂心其來有自。她來自墨西哥，過去廿年，墨西哥有一百五十多名記者遭到謀害。墨西哥政府算是民主政體，但民主體制並不代表民主治理。政府有意無意的放縱或不積極作為，讓新聞記者的生命和新聞自由受到威脅與戕害，更削弱了媒體的監督力量。

再看另一民主政體的美國。本月十六日，越戰密件的吹哨者艾斯柏格過世，這距離一九七一年他將該國防密件交由《紐約時報》在六月十三日刊登，正好五十二年。當年身為軍事分析師的艾斯柏格，將美國對越戰的七千頁機密報告交給《紐約時報》，引起軒然大波。尼克森政府下令紐時停止刊登該密件，但紐時拒絕遵從；官司打到最高法院，最後紐時勝訴。這場媒體硬槓上當權者的訴訟，是美國憲法第一修正案的試金石，也成為言論自由的里程碑，更牽動後來法院在水門案中對《華盛頓郵報》的判決，繼續為言論自由開路。艾斯柏格是民主國家「吹哨者」的代表人物。

但新聞自由並非一條康莊大道。冷戰結束後，蘇聯解體，有人預言自由民主體制將遍地開花；人們看到東歐解放、中國大陸轉型，中東和非洲地區出現民主運動，但自由民主體制本身的發展卻也遭到挫折和質疑，其中之一，便是言論自由在民主國家發生質變與逆流。

聯合國秘書長古特瑞斯在五月的世界新聞自由日上說，對新聞自由的攻擊，仍在全球各個角落發生。去年有五十五名記者和四名媒體工作者在線上喪生，但他們並非死在戰場，而是在家中或採訪場合受到致命攻擊。在集權或專制國家，新聞自由受到的迫害，即更頻繁。更諷刺的是，新聞自由在民主國家也一樣受到威脅。以美國為例，意識形態的對立，已使言論自由的面目模糊不清，美國人對媒體的信任度也降到新低。北溪二號海底管線遭爆破事件，美國政府明明事先知情，卻故意讓假消息散播，企圖掩蓋真相。此外，媒體在俄烏戰爭中選邊的心態，也傷害了閱聽大眾追尋真相的自由與權利。

新聞自由在自由民主國家發生的質變和逆流，一方面是科技的發展使傳統媒體的商業模式崩塌，假新聞和偏激言論在意見自由市場流竄，更折損人民對媒體的信心。另一方面，則是掌權者以意識形態為掩護攻擊新聞媒體，不僅逃避監督，也激化對立。

在歷史的長流中，言論與新聞自由的挑戰其實未曾稍減，只是形式不同。世界新聞媒體年會在台北舉行，正有助於人們省思新聞自由在不同制度下的不同挑戰。

《紐約時報》董事長沙茲柏格上月也在國際新聞自由日發表演說稱：「當新聞自由受到侵蝕，民主制度本身的侵蝕，也隨之而至。」在越戰密件揭發後的半個世紀，此警語提醒我們：民主和自由不是喊口號，而是要以行動爭取、呵護、堅持和奮戰。新聞自由是民主制度的核心與靈魂，媒體人須時刻自我警醒和惕勵。