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聯合報黑白集／游錫堃兼差助日代表

聯合報／ 黑白集
與那國島是日本的極西領土，游錫堃拿出日本的報章報導，強調這裡是連日本天皇都要去過的地方，距離台灣蘇澳僅111公里，可以帶動兩地觀光往返。記者戴永華／攝影
與那國島是日本的極西領土，游錫堃拿出日本的報章報導，強調這裡是連日本天皇都要去過的地方，距離台灣蘇澳僅111公里，可以帶動兩地觀光往返。記者戴永華／攝影

立法院長游錫堃突破慣例，親自推動宜蘭連結與那國島計畫，要求交通部專設三座「眺望與那國」景觀平台，還推動兩地直航。航線預訂七月初試航，由游錫堃率官員航向與那國島，再將當地迎賓的日本議員邀來宜蘭。正當日本擴大與那國島駐軍，中日緊張升高，水牛伯撮合觀光推波助瀾，格外有心。

向游錫堃提議「互眺連心」的人，是日華議員懇談會長古屋圭司。此君去年訪台稱，宜蘭和與那國島相距僅百餘公里，天晴時肉眼可望見對方，實為「台灣有事，日本有事」最佳見證。水牛伯聞言動情，立馬調動行政部門，發揚安倍遺願。

觀光業者疫後慘澹，無人關心；游錫堃卻為日本小島竭盡所能，安排蘇澳出船，招攬台日旅客赴與那國島一日遊。兩地一年互眺能見之日寥寥可數，水牛伯唱和日本議員，以觀光之名，實為助日強化琉球到台灣島鏈「圍中」形象。

去年中共軍演發射導彈，岸田政府加強與那國島要塞化，部署導彈部隊；一旦台海開戰，該島與台灣都要撤僑。但沖繩知事玉城企圖避戰自保，積極建立對中管道，七月上海新增琉球航班，玉城也將訪中。水牛伯搶先試航與那國，只是巧合嗎？

中日爭執釣島主權，蔡政府放棄聲張；主權未定的沖繩決意自主外交，游錫堃則急於攪和。助日心切，渾然忘我。

與那國島 日本 游錫堃

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