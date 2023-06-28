聯合報社論／歡迎國際媒體嘉賓來台，我們都是共同地主

《聯合報》與「世界新聞出版協會」（WAN-IFRA）共同主辦的「二○二三世界新聞媒體年會」，今起在台北舉行三天。這次年會，有來自全球五十七國的五百多家媒體、共九百多名新聞媒體人士與會，是我國歷來規模最大的國際媒體盛事。歷經三年疫情封鎖，又值兩岸關係緊張，全球媒體領袖聚集台北討論新聞的民主和永續，意義非凡。

世界新聞媒體年會往年多在歐美國家舉行，距離上次在亞洲的泰國曼谷舉辦，已是十年前。聯合報系作為這次地主國主辦媒體，歡迎所有與會者到訪。此次年會吸引五百多家國際媒體前來，主因之一是近年美中角力及台海緊張，讓全球媒體更關注東亞地緣政治和台灣的安全，大家選擇來台近身觀察。該協會執行長裴瑞恩說，這次年會在台灣舉辦，就是全球媒體對民主體制及新聞自由的支持。面對全球知名媒體領袖和新聞人到訪，在某個意義上，全台民眾都是這次盛會的地主，可共同展現我們的友善和自信。

國際新聞媒體協會成立於一九四八年，後與印刷業智庫組織的ＩＦＲＡ合併，成為今天的世界新聞出版協會。該組織以維護新聞自由為核心使命，並為促進媒體的發展及獨立性提供積極方案，避免內容受到不當干擾。

聯合報系曾在一九九九年和二○一一年主辦過「國際新聞協會」（ＩＰＩ）年會，前者正值廿一世紀千禧年前夕，後者則是中華民國建國百年，國際媒體在台聚會參與，具有時空上的特殊意義。今年世界新聞媒體年會在台北舉辦，規模更勝以往，除讓我們在橫剖面更能了解國際新聞媒體所面臨的共同挑戰；在縱剖面，則能檢視和展望台灣媒體的未來發展。

這次台北年會，總括而言，有四個國際媒體共同關切的主題。第一，是科技的發展，尤其是人工智慧（ＡＩ）的發展，對媒體可能產生什麼影響。過去卅年的科技發展，幾乎每一波都對媒體產生衝擊，從互聯網到手機、到社群網路、到大型科技平台，媒體至今還在消化、融合這些衝擊。如今，ＡＩ又接踵而至，它對內容產製行業究竟是救星還是殺手，將在此次年會有一番討論交流。

第二，是全球政局的變化及全球供應鏈的脫鉤重整，對新聞經營理念與價值有何衝擊。三年多的新冠疫情，加上俄烏戰爭仍無趨緩跡象，除掀起全球地緣政治的區塊重組，也對全球自由貿易和供應鏈造成嚴重衝擊。美中的角力，把台灣推上對抗前線，也迫使許多亞洲國家必須選邊。新聞媒體年會在台北舉行，能讓來自歐亞美非澳的媒體彼此交換政治觀點與發展經驗，彼此得到更多元而持平的觀點。

第三，地球暖化危機及能源、生態問題，是全球共同關注，新聞媒體更難置身事外。媒體除擔負資訊散播責任，扮演意見討論平台外，自身的工作流程和商業模式都面臨大幅調整。全球媒體可以趁此機會交換經驗，找到調整資源配置的最佳模式，面對挑戰。

最後，新聞自由是媒體永恆不變的挑戰。無論政府體制是獨裁集權或民主自由，當權者都會視新聞媒體為對手或眼中釘。新聞出版協會每年頒獎給為新聞自由奮戰乃至犧牲生命的新聞工作者或媒體，用意就在維護新聞自由的信念，也是穩固民主自由的基石。來自五十多國的近千名與會者，必能透過經驗分享，對爭取新聞自由碰撞出更多智慧的火花。

媒體能否健康蓬勃，能否維持自由獨立專業，是公民社會的前進指標。我們預祝台北年會能有豐碩的成果。