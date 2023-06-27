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聯合報黑白集／賴清德的退選大聯盟

聯合報／ 聯合報黑白集
民進黨內人士表示，當初黨主席賴清德決定採取民主大聯盟，以「跨黨派、跨世代、跨領域」模式徵召青年世代人選投入艱困選區，其實黨內本就有不少雜音。圖／聯合報系資料照片
民進黨內人士表示，當初黨主席賴清德決定採取民主大聯盟，以「跨黨派、跨世代、跨領域」模式徵召青年世代人選投入艱困選區，其實黨內本就有不少雜音。圖／聯合報系資料照片

二○二四選戰，賴清德宣稱要籌組「民主大聯盟」，但立委提名還未完成，已有四人在被提名或合作後宣布退選。基隆市議員張秉鈞涉貪，一家三口被收押，昨天拗不下去也退選了。這支退選部隊，快能組成一支籃球隊了，民主大聯盟變成「退選大聯盟」。

這些人退選的理由，五花八門。例如，陳歐珀是與詐騙集團主嫌往來甚密，楊家俍則曾觸犯兒少法留下前科；林飛帆是涉及性騷吃案，李正皓則是偷拍前女友惹議。其中，除了陳歐珀，其餘都是青壯世代。

在退選部隊中，林飛帆是太陽花學運代表人物，楊家俍曾任民進黨發言人，張秉鈞也曾在民進黨中央任職，皆堪稱民進黨的「青年標竿」。李正皓則是名嘴，又是「由藍轉綠」的樣板。民進黨引以為傲的世代交替，如今藏汙納垢。

對這些，民進黨和支持者還以「知錯能改」為其辯白。事實上，這些惡行都是在提名前發生的事，他們卻仍獲提名。若不是東窗事發引發物議，並危及選情，民進黨會甘心換人嗎？

所謂「民主大聯盟」，其實看不出什麼民主精神，卻是民進黨執政的縮影：由上而下，民進黨權力掌控者殺伐決斷，恣意妄為，立委提名亦如此；由下至上，青年世代有恃無恐，沾染惡習仍自傲自慢。「民主大聯盟」變成「退選大聯盟」，並非偶然。

民進黨 太陽花學運 林飛帆

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