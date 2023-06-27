經濟日報社論／外人來台投資 政府別成絆腳石

瑞士洛桑管理學院（IMD）日前公布2023年世界競爭力評比，台灣位列64個受評比國家的第六名，整體排名自2019年起連續五年都有進步，值得肯定，但也有必須正視的警訊。

世界競爭力評比包含四個面向，分別是經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設，並有300餘項子項目。此次台灣在政府與企業效能、基礎建設等評比都有進步，也是促使整體排名上升的主要原因。然而退步幅度最大的為「經濟表現」，特別是國際貿易、國際投資二項子項目，我國在64國中，分別從2021年18、27名，跌落至本次的45及37名。

我國國際貿易表現評比不佳，可歸咎於全球景氣不佳，畢竟台灣出口績效向來與全球景氣是唇齒相依關係，在全球經濟成長趨緩，產業鏈庫存過高，以及國際大廠砍單的影響下，導致出口表現至今已「連九黑」，依財政部預估，最快在今年9月出口才會轉為正數。

這個情勢應可歸結於通膨與升息效應，仍明顯限縮美歐等整體終端消費市場的需求，而台灣是全球供應鏈一環，在消費品的終端需求未回復前，專攻中間零組件與半成品的台灣，出口表現與經濟自然不容樂觀。特別是近期美歐央行紛紛減緩升息速度的舉動，反映出全球主要市場繼續處於物價上漲未停，同時面對經濟衰退風險的雙重壓力，也讓未來展望充滿變數。

至於IMD評比我國的國際投資表現退步，主要還是反映出我國「外人直接投資」（FDI）情形欠佳的老問題。長期來我國吸引FDI的表現評比向來不好，通常是落到40名以後的後段班，也就是即便台灣政府財政穩定，企業經營管理效率高、且本地技術創新能量也備受肯定，但來台FDI金額始終不如預期。我國1990年外來投資金額為13億美元，至2021年FDI共累計了1,049億美元，有78倍的成長幅度，然而對照同一時期的日本與南韓，日本外人投資成長了123倍達到2,233億美元，南韓更是成長247倍來到2,587億美元。

有人認為台灣不受外資歡迎，可能是地緣政治風險過高。然而從受廣泛運用的《美國經濟評論》（American Economic Review）地緣政治風險指標，顯示地緣政治並非台灣的特有風險。該指標指出，台灣的地緣政治風險實際在2020年後才微幅升高，對比於日本與南韓，在北韓試射導彈期間，韓、日的風險等級，都高於兩岸軍演下的台灣。該指標基本認為，較高的地緣政治風險會導致較低的投資及就業率，但風險比台灣高的日韓，外人投資卻遠高於台灣，可見台海緊張局勢與美中戰略競爭，恐怕不是台灣無法吸引外資的絕對因素。

最近加碼台灣的外資，除了離岸風電外，反而多是Google、微軟、亞馬遜、艾司摩爾（ASML）等跨國高科技公司，不論是考量美中科技對抗下的台灣地位、或台灣高素質又勤奮的理工人才等因素，還是一樣決定陸續來台設立研發中心或製造據點，可見地緣政治風險確實有變化，然而台灣的魅力仍存在。

由此觀察，外人投資落後的主因，應該還是糾結於長久來的問題，包含法規的合理性、政策安定性不足、投資審查程序冗長、台灣特有標準等，都是不利於吸引外資的因素。舉凡離岸風電等再生能源開發爭議不斷，穩定供電已是重大隱憂；又勞動法規仍囿於工廠環境視野，對工時與出勤要求都欠缺對不同工作型態的彈性，不利於招募產業發展所需人才。再者，公務機關行政流程的數位化程度不足，數位政策跟不上國際腳步，例如避免強制外商將資料在地化已是國際主流趨勢，凡企業能即時提供政府資料調閱需求，就不應限制企業將相關資訊儲存在境內，但我國對金融機構處理的資料，仍要求儲存地在我國境內為原則。這些相對保守的政策與法規都可能是外資對台灣卻步的因素。

上升的國際排名是肯定，但不能自滿，因為對不足之處的認知能力、解決方案的創意與改善速度，才是台灣真實競爭力的關鍵。