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聯合報黑白集／教育部在開速食店？
教育部最近好像吃了興奮劑，短短幾天接連推出大學、高中學費的補貼減免，還直接出手刪減大學修業年限。是的，你沒聽錯！為了因應兵役延長為一年，蔡政府拋出「3＋1」方案，希望讓大學生三年內完成學業；如此，就不會因當兵「耽誤人生」。
三加一等於四，算術很簡單。問題是，當一年兵，能和一年的學習畫上等號嗎？一年三百六十五天，難道不論填什麼進去都沒差？減少修業年限這等大事，竟由國防部越俎代庖已經很荒唐；更奇怪的是，教育部忙不迭幫忙加碼：各大學只要能吸收一名學生加入這項速成計畫，即可獲六至十二萬元補助，教育部以為自己在開快餐店嗎？
用兵役來稀釋大學教育，無論從什麼角度看，都太廉價，也夠粗魯。用金錢鼓勵大學配合政策，難道不怕玷汙作育英才的精神？閣揆陳建仁是院士出身，他真的相信專業學習有速成班嗎？目前大學入學門檻很低，學生素質已大不如前；如今又為一年兵役，去削減他們的學習時光，真是本末倒置！
老實說，「3＋1」方案不僅是對大學的糊弄，也是對兵役的貶抑。這種作法，擺明了視兵役為「不必要的人生負擔」，是年輕人踏入社會的絆腳石，才需要特別設法彌補。蔡政府延長兵役已極不智，現在又砍修業時光去置換，不正是削足適履？
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