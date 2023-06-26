聯合報社論／賴習可共進晚餐，教部卻禁兩岸學子交流

前總統馬英九邀請北京、清華、復旦、武漢、湖南大學五校陸生來台交流，卻被蔡政府以嚴審方式技術性卡關，教育部甚至以類似「最後通牒」形式發函五所國內接待大學，限期提出相關說明與師生維安計畫。對照民進黨主席兼總統參選人賴清德脫口最想與習近平共進晚餐，何其諷刺！

面對台海兵凶戰危之局，各黨總統參選人無不把「和平」高掛嘴邊；既要和平，就有必要恢復經貿、旅遊、文教等民間交流，以消融過去七年積累的兩岸冰霜。其中較不涉政治與意識形態對立的旅遊、文化、宗教與教育交流，應是政治黑手最不該插入的領域；特別是立基於學術自由與校園自主的大學，若連交流都要像國安審查般嚴審密查，如何奢談學術、思想乃至科學創新的自由？

賴清德日前出席台大「校園總統馬拉松」座談會，被問到最想與哪位國家元首共進晚餐時秒回「習近平」，並說會勸對方不用壓力那麼大。但對照蔡政府能禁則禁、能擋則擋、兩岸交流幾乎全都卡的態度，賴清德首先應該勸蔡總統「不用壓力那麼大」！否則，賴習可以共進晚餐，兩岸交流百般禁制，賴清德的主張就不像是「反共不反中」，反而更像是「反中不反共」！

蔡政府真的「不用壓力那麼大」。例如，新北三重先嗇宮和甘肅天水已經第五年共同舉辦「祭伏羲」典禮，陸委會今年竟扮演起警總角色聲稱要調查懲處。再則是即將於七月中開幕的台北夏季旅展，台灣旅遊交流協會專案申請，邀請對岸文化和旅遊單位、企業等來台參加，但各部會卻以互踢皮球方式變相卡關。

馬英九邀對岸五校陸生來台交流，先是陸委會放話不要送件，送了也不會過，然後又是教育部限期接待學校說明陸生到該校的必要性、急迫性及不可替代性，以及如何確保活動順利進行以維護校園安寧與師生安全等技術性理由明審暗擋，道盡蔡政府高唱兩岸和平之虛偽，以及政治操控與選票算計之精明。

以校園安寧及師生安全來說，固然四年多前的反送中運動，曾在校園內造成陸生與港澳台生的對立衝突，殊不知當時正值蔡英文狂賣「芒果乾」拚連任的高峰期，又是學期間最多陸港澳生住宿學校的時刻；如今大學幾無陸生，暑假校園也幾近空城，教育部高舉「師生維安」旗號，莫非骨子裡是想召喚搞校園對立的側翼，屆時莫忘前往鬧場圍堵？

至於必要性、急迫性及不可替代性，蔡政府應該心中有數。面對少子化海嘯狂襲，不要說私校，就連國立大學也滿滿危機意識。兩岸大學交流已因政治及疫情等因中斷數年，在陸生來台將啟未啟之際，對於有機會搶占吸引陸生先機的教育交流活動，豈容大學錯失。

進一步剖析，更可見蔡政府的政治算計。行政院先前拍板調高公立大學學術研究加給，並應允補助私校；接著賴清德要年砸一五○億元，補助私校大學生一年二萬五千元學費。選前教育大撒幣，其實是拿人民納稅錢挖東牆補西牆的騙票之舉。面對高教困境，既無力全面公共化，就應放手讓大學各憑本事求生，尤其是開放陸生。然而，蔡政府卻還想利用獎補助加大扼住大學咽喉的力道。畢竟一旦沒了這雙黑手，誰還管教育部政治干預的函文？

賴清德說最想與習近平共進晚餐，蔡政府卻對兩岸民間交流設下重重關卡，這如果不是蔡政府「只許州官放火」、「綠能你不能」的封建專制思維，就是賴清德太過虛偽矯情；或者，賴清德本來就是在「練肖話」？