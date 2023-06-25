經濟日報社論／大陸開放釋迦進口的啟示

中國大陸國台辦日前宣布重新開放台灣鳳梨釋迦進口，距離2021年9月20日大陸以發現台灣鳳梨釋迦有「介殼蟲」為由，宣布暫停進口以來，共長達638天。對於台灣種植釋迦的農民來說，真的是有如天降甘霖，終於可以把辛苦種植的水果重新外銷大陸。

當時中國大陸宣布檢疫發現台灣的釋迦帶有介殼蟲，而暫停從台灣進口時，我們的農委會第一時間就說，這是大陸政治力介入的結果，完全忽視台灣出口到大陸的釋迦到底有沒有介殼蟲。而中國大陸會發現台灣釋迦帶有介殼蟲的主要原因，是因為2022年初大陸申請加入CPTPP，必須對所有進口農產品採用同樣的檢疫標準，經過檢疫之後，才發現台灣的釋迦因為帶有介殼蟲，而被要求暫停進口。

依陸方說法，只要台灣方面能把介殼蟲的問題處理好，就有可能再度開放。但是農委會一味指責陸方，而不認真去看待介殼蟲的問題，農民則根本不知道陸方要求的標準為何，更不可能去改善有蟲的情況。

這些問題就是因為民進黨政府上任以來，兩岸關係急驟惡化，兩岸沒有任何聯繫管道，當出現貿易糾紛時，也就找不到任何解決方案。過去兩年來，台灣被禁的農漁產品還包括鳳梨、蓮霧、柑橘、石斑漁和白帶魚等，導致農漁民遭受重大損失，必須靠政府補貼度難關。

去年8月，國民黨副主席夏立言第一次帶團訪問大陸，明白向陸方表示農漁民希望能重新開放農漁產品，其中尤其以台東縣最為嚴重，因為釋迦相關產業一年的產值接近50億，是台灣水果中僅次鳳梨的第二大產值的水果，台東縣政府為了照顧縣民，當然要努力爭取開放。

由於陸方表示，我方政府與農民應該要先處理好介殼蟲的問題；在這個認知下，今年3月在國民黨協助下，台東縣副縣長王志輝帶團訪問大陸，了解大陸的檢驗標準，而台東縣政府應該如何處理才能解決介殼蟲的問題。在此同時，台東縣政府委託台東大學研究找出具體的解決方案，從種植釋迦時的整土、施肥、殺蟲、到包裝，一連串的嚴謹流程，只為了確保出口的釋迦不會再含有介殼蟲。

在上周於廈門召開的海峽論壇中，夏立言再度說明國民黨對於九二共識的立場，以及強調對於兩岸交流溝通的重視。同時，台東縣長饒慶玲也親自與會，詳細說明台東縣政府如何處理介殼蟲的問題。終於在海峽論壇結束不久，大陸國台辦宣布重新開放台灣的鳳梨釋迦進口。

從上述開放的過程中，有兩個最重要關鍵。第一是，國民黨一再重申支持九二共識的立場，因此能夠保持與陸方順暢的溝通管道，因為如果沒有溝通管道，根本無法知道陸方的檢驗標準為何，農民又該如何去改善農產品品質，來達到陸方的規定。另外一個重要關鍵是，台東縣政府非常積極的在解決介殼蟲的問題。有了溝通管道，所以台東縣政府可知道陸方的檢驗標準，進而設定完整的解決方案。

總而言之，這次陸方重新開放釋迦後，相信未來會有其他的農漁產品希望依據相同的模式爭取開放。因此，我們建議政府應該設法與對岸保持良好的關係，才有可能維持溝通與交流。在建立溝通管道之後，才有可能了解對岸其他農漁產品的相關規定，從而找到真正的解決方案。否則以政府當前對於兩岸關係的態度，可能永遠無法解決農漁產品銷往大陸的問題。