聯合報社論／不作為的藉口：釋迦輸陸照見中央冷酷

因驗出介殼蟲遭對岸禁止進口的台東釋迦，兩年來，經過業者不斷地改善品質和技術，加上台東縣長饒慶鈴的積極爭取，近日終重獲大陸海關核准進口。對此，陸委會回應說，這是對岸利用經濟利益對台進行統戰及分化，民進黨立委也附和此說。事實上，一個努力做事的地方政府，對照中央政府以抗中為名而拒不作為，誰更關心人民福祉已一目了然。

任何涉及兩岸的事，蔡政府都以統戰及分化為由拒絕溝通，迄今已到了走不通的時候。上次大選，民進黨的「亡國感」戰術熱賣，讓它大獲其利。但如今，社會的「亡民感」浮現，執政者不顧百姓生計的感受漸漸普遍；民進黨還想靠著不作為取勝，只會更失民心。台東縣府主動出擊溝通，為農民爭取權益；相形之下，中央政府從農委會到陸委會等部門的怠懶失職，立刻被比了下去。

台東釋迦獲准恢復輸陸，基本上與統戰分化無關，而是地方政府努力改善釋迦品質的結果。前年九月，釋迦因驗出介殼蟲被禁後，台東縣府便邀請台東大學協助當地包裝廠整頓改善，協助農民做好產品履歷，並找到消除病蟲害的對策。迄今，有三家外銷包裝廠獲得釋迦包裝註冊許可，而它們代為處理的果園則有廿五家。換言之，台東釋迦重新獲准輸陸，是技術和品質改善的結果，只有品質提升的釋迦能獲准輸陸，並非所有果農一體適用。正因如此，陸委會指控的統戰分化說，根本無法成立。

此外，台東縣府的主動出擊，以及國民黨赴陸訪問的穿梭溝通，也為釋迦重新登陸發揮了臨門一腳的作用。今年三月，台東副縣長王志輝曾帶團赴陸協商，由國民黨派兩岸經貿專家隨行；最近兩岸「海峽論壇」登場，饒慶鈴隨國民黨副主席夏立言同往，在會中為台東釋迦發言。不數日，即獲得釋迦恢復銷陸的好消息。輸陸釋迦一公斤可賣到七十元，未出口時跌到十二元，這是天壤之別。

二○二一年三月起，台灣有多項輸陸農漁產品被禁，除了鳳梨、蓮霧、釋迦，石斑、竹筴、白帶魚等也在其列，原因包括了檢出害蟲、藥物殘留、驗出病毒等。可議的是，農委會既不設法解決問題，也拒與對岸溝通，僅一味指控對方惡意打壓，揚言告上ＷＴＯ。約略同時，紐西蘭因發現東方果實蠅而暫停台灣的荔枝和芒果進口，農委會主委陳吉仲卻高呼「尊重紐西蘭」。這種雙重標準，多麼可笑！

以蔡政府的盤算，只要不斷指控中共打壓，民進黨便能不必做事而坐享政治漁利，簡直是太划算的無本生意。問題是，民進黨的無本生意帳簿裡，把農漁民的生計和損失計算進去了嗎？說穿了，也正因為蔡政府不採取任何作為，台東縣府只好自己努力自救，除幫助農民改善釋迦品質及包裝，並透過國民黨的兩岸溝通橋梁，和對岸達成恢復出口協商。試問，如果繼續指望蔡政府，台東釋迦今天有恢復輸陸的機會嗎？包括鳳梨、蓮霧、石斑等農漁產品，如果地方政府繼續看中央的臉色甘願坐以待斃，農漁民的生死會有人在乎嗎？

一個政府的不作為，可以有千百種藉口與面貌。例如，只要繼續指控中共鴨霸，蔡政府就可以不處理任何涉及兩岸的議題，諸如小明不能返台、ＢＮＴ疫苗不能輸入、陸客不能來台、我觀光團不能赴陸，一切怠懶失職都有個高尚的愛國藉口。但可怕的是，這些「愛國」藉口，並不包括「愛民」在內。台東釋迦恢復輸陸，正是愛民的地方政府自救的結果，映照出背棄人民的冷酷中央。