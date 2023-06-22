聯合報社論／賴清德還沒當選，就先花掉一五○億公帑

民進黨總統參選人賴清德在朝陽科技大學造勢時說，政府為縮減公私立大學的學費落差，將提供私立大學學費補貼，每個學生至少補助二點五萬元。教育部隨即附和，這項政策明年二月即可實施，一年所需預算為一五○億元，估計有五十九萬名學生受惠。賴清德還未當選，即慷了納稅人一五○億元之慨，不會感到心虛嗎？

公私立大學學費落差極大，政府要設法拉近其距離，幫助就讀私大的學生減輕家庭負擔，出發點是正確的。但是，從發布的手段及時間點看，則完全失去其正當性。如果這是一項用意良善的施政，蔡總統任內七年早就該做而不做，卻拖到她即將卸任，讓賴清德以參選人身分代表發布；這種操作，極為可議。這不僅是黨政不分，也是執政黨公然揩國家的油；教育部變身賴清德的助選員，更是公器私用。

教育部醞釀中的政策，能被賴清德如此流暢地嫁接為自己的競選主張，即可看出民進黨如何徇私利用自己的執政優勢，進行這場不對稱戰爭。且看教育部的學費補貼計畫，不偏不倚落在明年二月開始實施，其目的，就是要讓明年一月投票的年輕人覺得「有感」，從而對民進黨的「恩德」投票支持。問題是，年輕世代如此容易被收買嗎？賴清德在年輕族群落後的支持度，能因此而大步趕上嗎？

遺憾的是，答案恐怕是否定的。原因是：第一，正當的決策不循正常施政程序推進，卻假藉選舉支票的形式讓候選人夾帶出場，完全是功利的操作；光憑這點，年輕人就不會心服。第二，任何政策都有反作用力，已畢業的年輕人或者就業並不順遂、乃至仍在償還學貸的青年，可能因未能享受此一補貼政策，而加深對民進黨的怨懟。第三，學費補貼固可嘉惠在學青年，但龐大的預算支出仍要靠納稅人共同負擔；換言之，這些青年學子畢業後，仍得為自己減免的學費償債。

更令人反感的是，蔡政府為了爭取年輕選票，今年不斷釋出各種買票政策，已到了氾濫莫名的地步。例如，年初趁著全民要求「還稅於民」，民進黨在《疫後特別條例》中私增「成年禮」一項，對十八到廿一歲的國民普發一千二百元補貼，目的是要補強去年底選舉在年輕選民陣線的潰敗。另外，民進黨還發放學生租屋及學貸補助，兩項共花費五百億元。陳建仁還拍板，六月起對十六歲到廿二歲青年每年發放常態性的五百元「青春動滋券」，用於觀賞運動賽事。表面上，是照顧年輕世代；實質上，卻是撒國家公帑私心為民進黨買票。

相對於最近有多所私立大專院校必須退場，加上大學畢業生低薪的常態化，賴清德花大把預算去補貼私大學費，對台灣高等教育有待解決的沉痾而言，顯得既不對症、又下錯了藥。根據勞動部統計，去年大學畢業生的首份薪水，半數領不到三萬元，有四分之一領的是基本工資。這顯示，我國高等教育的人才供應和市場的人力需求，已經嚴重斷鏈脫節。一方面，是高教人力供過於求；另一方面，是學生的專長培養無法對應社會所需。其根本解決之道，需重新檢討科系配置，甚至讓部分學生重回技職體系，以避免教育投資的浪費。如今，曾任行政院長及副總統的賴清德，竟只能提出學費補貼之計，豈不是在提油救火，讓弱勢階層的子弟愈發迷失在錯誤教育政策的迷宮中？

私校學費補貼政策，表面上看似具有高貴的公平情懷；深一層看，卻只見執政者的短視近利，毫無百年樹人之心。