聯合報社論／不整飭軍紀軍心，國民黨如何重返執政？

受到民調低迷和幼兒園餵藥事件夾擊，國民黨總統參選人侯友宜蠟燭兩頭燒，處境不佳。此刻，無論是仍抱一線「絕處逢生」希望的郭台銘和郭粉，或是沉不住氣的藍營立委候選人有意無意地釋出「換侯」的空氣，讓侯友宜連穩住內部陣腳都應接不暇，遑論要展開選戰絕地大反攻。

從這場險局可以看出：侯友宜的踉蹌，就是國民黨的集體危機，覆巢之下無完卵，藍營「小雞們」的焦慮可以理解。問題在，國民黨若連內部都搞不定，卻奢談什麼「政黨輪替聯盟」，只是自掘墳墓罷了。如此，非但得不到其他政黨的合作，選民也會懷疑國民黨是不是做好重返執政的準備。儘管有六成民眾希望「下架民進黨」，但國民黨散漫疏鬆無力號召，民眾黨光靠柯文哲一張嘴巴，誰能幫民眾達成這個目標？

侯友宜現在的處境，和他自己原本設想的「好好打選戰」，想必有極大的距離，他低估了選舉的險惡。說穿了，侯友宜在政大演講遭嗆，隨後的連串網路攻擊，基本上就是「餵藥風波」的序曲。餵藥風波被醜化為「餵毒」，是民進黨「黨政總動員」藉端攻擊的戰鬥模式，目的在凸顯侯友宜市政失措、失民心，演繹其無能掌握國政的問題。就算沒有恩恩案或幼兒園風波，也會有其他戰鬥攻勢伺候；韓國瑜當年曾飽嘗艱辛，侯友宜豈有例外？侯友宜無法輕言辭市長參選總統，正是唯恐新北市政受到攻擊；但千防萬防，卻因侯團隊未能及時轉型擴大為選戰團隊，一再失分。民進黨早已拿著虎頭鍘等你，國民黨和侯團隊卻還在慢吞吞談整合，這種節奏，能贏才怪。

國民黨的危機處理反應本就遲鈍，但朱立倫和侯友宜之間的缺乏積極互動，也是外界不相信國民黨團結同心的主因。反觀民進黨，蔡、賴過去的宿怨眾所周知，黨內心結也所在多有；但面對這場保政權的戰役，個人及派系恩怨可以暫擱一旁，以確保政治利益為先。這種不擇手段的狼性，相對於國民黨瞻前顧後的羊性，戰鬥必然殘酷而血腥。當民進黨明槍暗箭齊發，國民黨還在慢慢點名叫號，當然被殺得措不及防。

總統選戰早就預見是「三腳督」，侯郭矛盾必須及早解決，但全黨上下都在等待「大人」出手，無人願意主動居間穿梭。無論朱、侯之間有何矛盾，國民黨若連營造全黨團結的氣勢都擺不出來，還談什麼挺中華民國及保國衛民？侯友宜參加了黃埔建軍活動，王金平也在號召立委挺侯，韓國瑜作為上任總統候選人，有什麼理由一直在算舊帳？

比起四年前的大選，國民黨目前的選情，其實沒那麼糟。郭台銘的變數有化解空間，國民黨立委提名人則強將如雲；只差在黨中央和侯陣營迄未整合，未能號召集中火力，讓母雞、小雞齊一戰略，有步驟地聚焦於民進黨這些年的失政，喚起選民「下架民進黨」的熱情。侯友宜不能讓黨內同志進場支援，是他的失策；但沉不住氣的同志妄談「換侯」、「政黨輪替大聯盟」，則是喪志的表現。國民黨若不把自己的基本盤做穩、做大，卻在亂局中吶喊什麼「藍白合」、「大聯盟」，都只會添亂，而無助大局，更中了民進黨下懷。

別忘了，去年底的九合一大勝，顯示選民對國民黨是有期待的，也燃起了「下架民進黨」的民怨之火。國民黨要做的，是迅速解決黨內的歧見和三心二意，全心全意往前衝刺，幫選民實現期待政黨輪替的心願。至於「母雞」是否較弱的問題，就要看母雞能否迅速羽翼轉豐，催化「小雞戰術」開路，以收開疆闢土之功。