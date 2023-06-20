經濟日報社論／積極因應日本排放核汙水

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包括漁民在內的南韓各界人士十二日在首爾街頭抗議福島電廠排放核汙水，稱「生存權受到威脅」、「海洋不是核廢料處理場」。（新華社）
包括漁民在內的南韓各界人士十二日在首爾街頭抗議福島電廠排放核汙水，稱「生存權受到威脅」、「海洋不是核廢料處理場」。（新華社）

日本日前啟動福島核事故廢水的排海測試，預計在今年下半年正式開始排放。雖然日本政府宣稱安全無虞，對人類及海洋生物無害；而且還對外澄清是排放符合標準的「處理水」，而非外界所稱的「汙染水」。但是日本國內抗議聲浪不斷，也引起周邊國家反彈，認為即使將符合標準的核汙水排向海洋，仍會危害生態及公民健康，更會影響相關產業的發展。

以南韓為例，除了官方抗議外，仍繼續禁止日本福島水產品進口，國會也通過譴責日本的行為。南韓未來也將啟動「國民安心」計畫，以消除民眾對日本核廢水排海後，食用水產品的顧慮。

中國大陸也公開表示反對，並批評日本的行為自私自利，因為核汙水的排放，會對環境產生不可逆轉的影響，並要求日本應先應和周邊國家進行協商，在未達成共識前，不可先排放核汙水。

香港及澳門也反對日本的措施，聲稱任何廢水對人類健康都有傷害，排放核廢水入海絕非負責任行為，未來也將考慮限制日本福島地區水產品進口。就連離日本較遠的東南亞及南太平洋國家，也大多表達反對立場。

相對於其他國家，我國雖也表示反對，但後續反應卻相對溫和，立法部門也幾乎沒有發聲。由於日本政府並沒有公布完整的海洋生態監測計畫，所以未來台灣必須自行監測鄰近海域。政府同時也準備建置預警系統，一旦有證據顯示損害漁民權益，或是危及國人健康，就會向日本政府求償。

不過此規劃可能不切實際，因為日本排放核汙水，台灣埋單檢測費，已經不合理。未來若是真有問題，日本是否會接受台灣的結果也不確定；而且通常國際求償曠日費時，可說是緩不濟急，無法提供實質的保障。

目前連日本國內對於核汙水入海，仍存有很大安全疑慮下，台灣絕對不可以輕忽其影響。最近原能會表示核汙水四年後才會抵達台灣，更掛保證不會有輻射安全疑慮，就顯得過於草率。

在美國的支持下，預計日本仍會執意排放核汙水入海。核汙水處理有多種方式，日本選擇對本國最有利的海洋排放方式，此種「以鄰為壑」的政策，風險由世界共同承擔，防治檢測費用也是由各國埋單，當然會引發質疑。

我國政府除了應表達反對立場，也要強烈要求日方確實以科學、透明、客觀及安全方式處置核汙水，相關處理的方法必須明確，並接受嚴格的國際或是第三方機構監督，可以證明核汙水安全無害。

另外政府也應將核汙水排放可能影響，讓民眾了解整個來龍去脈。日本預計在未來數十年排放約130噸核汙水，不但影響不易評估，也較難掌握受波及層面；所以必須建立長期動態觀測機制，才能發揮預警作用。

未來在長期排放核汙水下，福島地區首當其衝受影響最大，所以對由福島地區進口品的檢驗措施必須落實，甚至還要強化；更重要的是產地證明的核實也要到位，避免發生迂迴輸入的情形，才能確保國人權益。

政府在去年解除日本福島地區產品的進口禁令，期望日本可以支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；日本對台灣的解禁雖然表示歡迎，但迄今日本官方仍未表態支持台灣加入CPTPP。CPTPP將在下月中旬召開執委會，有可能會討論成立台灣申入工作小組；在此關鍵時刻，預估台灣不會對日本排放核汙水，有進一步抗議行動。

「吃核食，飲核水」的形容或許言過其實，但是在日本核汙水長期排放下，對台灣影響深遠；台灣在福島議題一再退讓，維護國民健康成本及風險也不斷提高下，究竟可以為台灣換來什麼？

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