經濟日報社論／積極因應日本排放核汙水

日本日前啟動福島核事故廢水的排海測試，預計在今年下半年正式開始排放。雖然日本政府宣稱安全無虞，對人類及海洋生物無害；而且還對外澄清是排放符合標準的「處理水」，而非外界所稱的「汙染水」。但是日本國內抗議聲浪不斷，也引起周邊國家反彈，認為即使將符合標準的核汙水排向海洋，仍會危害生態及公民健康，更會影響相關產業的發展。

以南韓為例，除了官方抗議外，仍繼續禁止日本福島水產品進口，國會也通過譴責日本的行為。南韓未來也將啟動「國民安心」計畫，以消除民眾對日本核廢水排海後，食用水產品的顧慮。

中國大陸也公開表示反對，並批評日本的行為自私自利，因為核汙水的排放，會對環境產生不可逆轉的影響，並要求日本應先應和周邊國家進行協商，在未達成共識前，不可先排放核汙水。

香港及澳門也反對日本的措施，聲稱任何廢水對人類健康都有傷害，排放核廢水入海絕非負責任行為，未來也將考慮限制日本福島地區水產品進口。就連離日本較遠的東南亞及南太平洋國家，也大多表達反對立場。

相對於其他國家，我國雖也表示反對，但後續反應卻相對溫和，立法部門也幾乎沒有發聲。由於日本政府並沒有公布完整的海洋生態監測計畫，所以未來台灣必須自行監測鄰近海域。政府同時也準備建置預警系統，一旦有證據顯示損害漁民權益，或是危及國人健康，就會向日本政府求償。

不過此規劃可能不切實際，因為日本排放核汙水，台灣埋單檢測費，已經不合理。未來若是真有問題，日本是否會接受台灣的結果也不確定；而且通常國際求償曠日費時，可說是緩不濟急，無法提供實質的保障。

目前連日本國內對於核汙水入海，仍存有很大安全疑慮下，台灣絕對不可以輕忽其影響。最近原能會表示核汙水四年後才會抵達台灣，更掛保證不會有輻射安全疑慮，就顯得過於草率。

在美國的支持下，預計日本仍會執意排放核汙水入海。核汙水處理有多種方式，日本選擇對本國最有利的海洋排放方式，此種「以鄰為壑」的政策，風險由世界共同承擔，防治檢測費用也是由各國埋單，當然會引發質疑。

我國政府除了應表達反對立場，也要強烈要求日方確實以科學、透明、客觀及安全方式處置核汙水，相關處理的方法必須明確，並接受嚴格的國際或是第三方機構監督，可以證明核汙水安全無害。

另外政府也應將核汙水排放可能影響，讓民眾了解整個來龍去脈。日本預計在未來數十年排放約130噸核汙水，不但影響不易評估，也較難掌握受波及層面；所以必須建立長期動態觀測機制，才能發揮預警作用。

未來在長期排放核汙水下，福島地區首當其衝受影響最大，所以對由福島地區進口品的檢驗措施必須落實，甚至還要強化；更重要的是產地證明的核實也要到位，避免發生迂迴輸入的情形，才能確保國人權益。

政府在去年解除日本福島地區產品的進口禁令，期望日本可以支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；日本對台灣的解禁雖然表示歡迎，但迄今日本官方仍未表態支持台灣加入CPTPP。CPTPP將在下月中旬召開執委會，有可能會討論成立台灣申入工作小組；在此關鍵時刻，預估台灣不會對日本排放核汙水，有進一步抗議行動。

「吃核食，飲核水」的形容或許言過其實，但是在日本核汙水長期排放下，對台灣影響深遠；台灣在福島議題一再退讓，維護國民健康成本及風險也不斷提高下，究竟可以為台灣換來什麼？