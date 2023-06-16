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聯合報黑白集／如果賴清德也疑美？

聯合報／ 黑白集
美中同時宣布，國務卿布林肯將本月18日到19日訪問中國。(美聯社)
美中同時宣布，國務卿布林肯將本月18日到19日訪問中國。(美聯社)

美媒一陣七嘴八舌後，布林肯真的要訪中了！日期正是美聯社爆出的六月十八號。巧合的是，美聯社披露訊息的同一天，美國國防部官網刊登了參謀聯席會議主席密利的演說，他在演說中告訴一群軍校畢業生：美國走完了「單極時刻」，此刻已是複雜的多極世界。

密利的演說跟布林肯訪中，反映共同的時代徵候：力不從心的美國，已撐不住單超體系。布林肯不跟隨鷹派的調子執意東行的背後，是美國枯竭的國庫。密利的理性思辨，則有蘇州艦鬼切時，鍾雲號鏽跡斑斑的甲板襯托。

雖然美國政壇的主流氛圍似仍是躁動的新麥卡錫主義，但布林肯與密利卻流露出美國近年罕見的冷靜。加上肯花上十個小時跟王毅對談的蘇利文，拜登的班子顯然正在烹製全新的對中方針！

ＡＩＴ處長孫曉雅突然表態美國樂見兩岸對話，即洩漏了華府此刻的心跡。但民進黨主政下的陸委會，卻連馬英九申請的五十個陸生都懶得交流，一逕封殺。彷彿無腦抗中的大爺癮，還沒過足。

布林肯不可能空手敲開北京的大門，台灣難保不是一項登門禮！美國既走完了單極時刻，可能意味台灣的台獨大夢已難以為繼。當馬克宏都想參加金磚峰會，布林肯若喊出反台獨，恐不令人意外。曾要求人民不得疑美的賴清德，若突然也疑美，可別意外！

美國 布林肯 馬英九

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