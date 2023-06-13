聯合報社論／出口「連九黑」，總統參選人請提解方！

財政部公布五月貿易統計，出口「連九黑」，年減十四％；進口「連七黑」，年減廿一％。正值綠營性騷事件熱潮，許多人或許未多留心；但「連九黑」是嚴重警訊，顯示去年以來出口一路惡化，雙位數衰退看不到盡頭。財政部預估，出口「最快」要到九月才能轉正，慢則要等到十一月。亦即，後續還有連十三黑、十五黑在等著我們。

出口「連九黑」，表示問題已存在快一年。若說是疫情影響，但全球疫情已解封大半年，我出口仍不見好轉。進一步看，根據《經濟學人》的全球經濟統計，在四十多個主要已開發和開發中國家中，今年首季僅有六、七個國家處於負成長；而台灣不僅是亞洲唯一負成長的國家，還敬陪全球末座。德國、捷克、智利等的負成長都不到一趴，就連捲入戰爭的俄國都只負一・九％，而台灣高達負三趴。

台灣是出口導向的國家，一旦貿易支柱軟弱無力，經濟成長的動能要從何而來？蔡總統曾自詡台灣經濟是「廿年來最好」，話說完才多久，經濟即變天了；問題是，許多人似仍停留在那個「最好」的幻覺。事實上，不僅進出口貿易雙雙衰退，經濟部發布的指數更慘，四月工業指數是年減廿二・八％，製造業生產指數則年減廿三・五％，兩項指數均呈「連十一黑」。

從出口的「連九黑」，到製造業的「連十一黑」，可以觀察到它們之間的因果關聯。簡單地說，去年六月，製造業指數即開始逆轉翻黑，但一開始政府不以為意，業界也以為經濟一片大好而顯得輕忽。直到去年九月，輪到出口翻黑；到了十一月連進口也翻黑，才知大事不妙。當生產和貿易都「黑」成一片，但去年底適逢九合一選舉，政府不斷撒錢、發補貼救急，就是為了掩飾經濟欠佳的事實，但也讓業界的調整腳步變得遲緩。

最明顯的例子是，自行車大廠巨大機械一向是企業模範生，在疫情三年間受惠於自行車市場需求爆發，銷售暢旺，不斷加速生產。未料，隨著各國相繼解封，運輸需求一夕變化，巨大機械去年十二月驚覺庫存嚴重過剩，需要兩季才能消化，不得不對上游廠商發出延長票期通知。除了受國際原物料短缺及全球景氣復甦不如預期的拖累，蔡政府的兩岸政策僵固不化，再加上「報喜不報憂」官僚心態作祟，都讓經濟下墜情勢一發不可收拾。

從台灣出口衰退的結構變化，可以看出蔡政府近年呼應美國「抗中」戰略的經貿炒作，也是削弱我國出口的主因之一。根據我財政部統計，今年一至五月台灣對中國大陸及香港的出口累計年減廿六・七％，進口減少廿五・一％，幅度均超過四分之一，極為驚人。儘管政府藉此聲稱台灣對大陸的出口依賴降為卅五％，但只要看我國對東協及對美國的出口額都在衰退，即可知此一變化並非政府拓展南進或東進的「戰果」，而是整體出口低迷所造成的結構性扁平及扭曲。這個問題，若無法從根本解決，未來台灣的經濟發展會跟扭曲的能源政策一樣，變得更糾葛難解。

以民進黨「重政治、輕經濟」的本能，今年經濟能否「保二」其實已是個假議題，蔡政府恐無力解決。更嚴肅的議題是，台灣經濟除歷經三年大疫挑戰，還包括抗中所產生的諸多貿易嫌隙，和企業不知何去何從的焦慮；這些在蔡英文卸任後，都會變成下任總統的難題。因此，藍綠白總統候選人都有必要提出因應，說明自己有何解方。誰能提出切中時弊的藥單，更能讓選民知道如何抉擇。