聯合報社論／從日本行看柯文哲的「自慢」性格

挾著部分總統民調躍居第二的聲勢，柯文哲於日前展開五天的訪日之旅。此行他見到了野田佳彥、麻生太郎兩位日本前首相，也拜會日本維新會及立憲民主黨兩大在野黨，更到早稻田大學及東京外國媒體俱樂部公開演講。柯文哲還到駐日代表處探望他的「人生導師」謝長廷，謝誇讚柯文哲的光芒，已不需要任何人造勢，更「預言」柯的民調還會再成長，讓柯文哲樂不可支，直說他在民進黨的朋友比國民黨還多。

人在志得意滿時，總會不經意的顯露出本性。在鎂光燈簇擁下，柯文哲隔海怒嗆美國智庫學者葛來儀：「不要扯我的名字，誰理你啊，你覺得你有多重要？」在接受日本NHK專訪談到釣魚台主權時，柯文哲說：「台灣漁民不是想要這塊土地，只希望到那裡捕魚。」甚至回台後準備會見美國在台協會理事主席羅森柏格前也喊話：「她要見我的話，請她移樽就教到高雄」。柯文哲左打友台學者，右貶美國在台協會理事主席，還輕蔑國家主權，充分顯露出「自慢」的本性。

日文「自慢」是自誇、驕傲及得意的意思。柯文哲對自己以一人的「堵麥」之力，竟能超車國民黨，已經出現了「我自慢」的現象，這讓柯文哲視「我」為一己之中心，心中只有自己，世界是繞著「我」轉的。可惜柯文哲的自慢與傲慢，是以不斷消費藍綠所堆疊起來的，所謂的「白色力量」，更是由各種不同顏色的萬花筒相互揉合而成。

首先是以李登輝傳人自誇。柯文哲與日本政要會談時，三句不離李登輝，以高舉李登輝路線大旗來拉近與日本距離，他把「台獨金孫」賴清德貶抑為「中共同飯人」，把侯友宜形容成「從來不知道他想幹什麼」的路人，更把自己化身為李登輝的正統接班人；消費李登輝，讓柯文哲在日本人面前有了自慢的本錢。難怪當葛來儀說侯友宜讓人聯想到李登輝時，柯文哲自然要暴跳如雷了。

其次是以實問虛答為傲。在急診醫師的長期訓練下，柯文哲練就一身急智的反應功力，對於敏感不願碰觸的議題，則常以詼諧口語轉移話題。在早稻田大學演講時，陸生提問中華民國是否包含大陸地區，柯文哲不願直接回答，反而消遣對方「你確定回得去中國嗎？」在全場的笑聲中，最後問題有沒有回答似乎已經不再重要了；柯文哲深知媒體要的是聳動標題，而不是艱澀的內容，所以要主動幫媒體下標。

最後是以不斷推陳出新為意。柯文哲深信選民是健忘的，擅長以推出新口號來掩蓋舊事蹟。柯文哲訪日時，將麻生太郎誤稱為安倍派，之後他說麻生與安倍友好，並說政治上沒有一百分。又如他上任台北市長之初，號稱要追查前朝「五大弊案」，主打三十項柯P新政，八年之後，「五大弊案」成為「五大沉案」，三十項新政也大多跳票，現在他以KP（Keep Promise 相信美好台灣）為競選口號，但還有誰記得柯文哲主政下的台北市，市政滿意度在廿二個縣市中敬陪末座？

柯文哲在用人哲學上，有用過即丟的習性。不僅這次柯文哲訪日團成員，竟與二○一九年訪日成員完全不同；在柯文哲八年市長任期中，也撤換了一一三位市府首長。最近民眾黨又在對外海選，尋找總統大選的造浪者，一個成立三年多的政黨，竟然還倚賴海選，可見用人問題是柯文哲的最大罩門。

日本政治學者小笠原欣幸評論柯文哲在高人氣下，接著面臨的最大難題是缺乏團隊，只剩下柯文哲的一人決策。這何嘗不是柯文哲「自慢」下的政治產物？